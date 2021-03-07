Na Lata: Grupo capixaba lança startup para atender setor farmacêutico

Aníbal Côrtes Neri é diretor do Grupo Farmacro Crédito: Grupo Farmacro/Divulgação

A tentativa de achar soluções para demandas e problemas internos dos serviços prestados pelo Grupo Farmacro a empresas do setor farmacêutico acabou levando a companhia a lançar um novo negócio: a startup Comparte Farma.

O grupo capixaba, no mercado desde 2014, iniciou, agora em 2021, a operação de uma plataforma que conecta farmácias e drogarias, principalmente de pequeno e médio portes.

O objetivo é realizar uma gestão das empresas que fazem parte desse núcleo e ajudá-las a ter maior controle e planejamento dos negócios, assim como torná-las mais competitivas no mercado.

Segundo o fundador e diretor do Grupo Farmacro e um dos idealizadores da startup, Anibal Neri, a nova plataforma contribui para dar sobrevida aos pequenos empreendimentos, que vêm sendo engolidos pelas grandes redes farmacêuticas nos últimos anos.

Ele explica que ao aderir à Comparte Farma, a farmácia potencializa o seu poder de negociação junto à indústria e aos fornecedores do setor, conseguindo vantagens comerciais. Além disso, segundo o empresário, a ferramenta oferece serviços de apoio à gestão, como consultoria on-line, assessorias jurídica, regulatória e farmacêutica, e PBM's (Programas de Benefícios em Medicamentos).

"É uma plataforma de negociação para que pequenas farmácias possam competir com as mesmas vantagens comerciais das grandes redes. Foram dois anos de trabalho da nossa equipe para criar a plataforma e foi feito um investimento de R$ 1,5 milhão nela" Anibal Neri - Fundador e diretor do Grupo Farmacro

Neri afirma que a startup está presente em 206 cidades de 14 estados e atende a sete redes de farmácias. A previsão para 2021 é que 10 novas redes (bandeiras) entrem para a plataforma, ampliando o número de lojas usuárias, que hoje é de 337 unidades. O empresário complementa que a projeção é de que R$ 500 milhões em compras passem pela ferramenta neste ano.

Anibal Neri lembra que, antes de lançar a Comparte Farma, um serviço semelhante era prestado pela Farmacro e cita que algumas empresas que eram atendidas pela sua companhia conseguiram resultados importantes a partir da gestão profissional.

"Temos casos de farmácias que tinham apenas uma unidade por muitos anos, mas que, após receber nossos serviços, conseguiram abrir três ou quatro filiais. Isso é uma realização muito grande para nós. Pegar uma loja que está com a gestão ruim e dar apoio de compras e ver o pequeno empresário competindo com uma Drogasil é gratificante."

Para ele, a expectativa é de crescimento ao longo de 2021 e o grupo já começa a planejar a adoção do modelo desenvolvido pela Comparte Farma em outros segmentos. "Por enquanto, é cedo para falar sobre isso. Mas posso te dizer que existem sim outros setores sendo estudados. Meus filhos é que já estão avaliando essa possibilidade."

Confira abaixo o bate-papo do Na Lata com o empresário Anibal Neri.

Comparte Farma é uma plataforma capixaba que conecta farmácias a fornecedores do setor farmacêutico Crédito: Comparte Farma/Divulgação

PERFIL

Nome: Anibal Côrtes Neri



Anibal Côrtes Neri Empresa: Grupo Farmacro



Grupo Farmacro Cargo na empresa: Diretor e fundador



Diretor e fundador Empresa está no mercado: Há 7 anos



Há 7 anos Negócio: Serviços para farmácias e drogarias



Serviços para farmácias e drogarias Atuação: 206 cidades em 14 estados do Brasil



206 cidades em 14 estados do Brasil Funcionários: 17 diretos e 55 das empresas contratadas



JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR