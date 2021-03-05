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Novos negócios

Grupo carioca de logística vai investir R$ 6,5 milhões no ES

Com projeto de expansão para 2021, a Yellow Log, do Grupo ATML, chega a Vila Velha com o foco no transporte de mercadorias do e-commerce. Empresa prevê criar 200 empregos

Publicado em 05 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

05 mar 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Empresa carioca Yellow Log vai começar a operar no Espírito Santo com foco em entregas de e-commerce.
Empresa carioca Yellow Log vai começar a operar no Espírito Santo com foco em entregas de e-commerce. Crédito: Eduardo Antonio/Divulgação
A empresa carioca Yellow Log - que faz parte Grupo ATML,  do segmento de logística - vai passar a atuar no Espírito Santo e prevê  investir R$ 6,5 milhões até o final deste ano.
Com a instalação da sua sede em Vila Velha,  as operações vão ter o foco em entregas de e-commerce. A companhia planeja a criação de 200 empregos, entre diretos e indiretos. 
Para ingressar no mercado capixaba, a Yellow Log aposta nas modalidades de entrega Econômica e Expressa, além do seu Canal de Excelência Yellow (CEY) - canal para auxiliar o consumidor - e a Reversa Mágica, que possibilita o agendamento de coleta do produto no horário e no local escolhidos pelo cliente.
O Espírito Santo é o quarto Estado do país a receber uma unidade da transportadora, que tem filiais em São Paulo e Minas Gerais, além da sua matriz no Rio de Janeiro.

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"De dentro do avião já pude sentir a satisfação em expandir o nosso modelo de atendimento para terras capixabas, fechando assim toda a região Sudeste. As oportunidades de negócios são enormes, tanto para a Yellow quanto para a região, já que estamos prevendo uma geração de empregos diretos e indiretos em torno de 200 pessoas”, afirmou Marcelo Sampaio, gerente de Operação. 
Profissionais da área logística interessados em oportunidades na empresa podem enviar o currículo para: [email protected]
O investimento no Estado faz parte dos planos de expansão do grupo, que espera,  segundo o CEO do Grupo ATML, Thiago Moreira, alcançar um crescimento de 800% até o final de 2021.
Thiago Moreira é CEO do Grupo ATML
Thiago Moreira é CEO do Grupo ATML Crédito: Bruno Ryfer/Divulgação
"Em 2020, trabalhamos em três frentes: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Nossa meta é chegar às principais cidades e capitais do Brasil em 2021, e alçar voo para o transporte internacional até 2023. Nosso foco é absorver as mais variadas demandas que o cliente nos traz, com serviços customizados e atendimento preventivo nas operações logísticas"
Thiago Moreira - CEO do Grupo ATML,
Em 2020, a empresa registrou um aumento de 447% nas operações em relação ao ano anterior e passou a operar nos estados de São Paulo e Minas Gerais, o que fez com que seu faturamento anual chegasse a R$ 10 milhões. 

O GRUPO ATML

O Grupo ATML é uma holding carioca que atua na área de logística e oferece soluções em transportes. Com duas frentes de atuação, o grupo aposta em duas marcas: a 360 Log – exclusiva para frete e transporte dedicado de carga -, e a Yellow Log – responsável pelas entregas de e-commerce. 

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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