Grupo carioca de logística vai investir R$ 6,5 milhões no ES

Empresa carioca Yellow Log vai começar a operar no Espírito Santo com foco em entregas de e-commerce. Crédito: Eduardo Antonio/Divulgação

A empresa carioca Yellow Log - que faz parte Grupo ATML, do segmento de logística - vai passar a atuar no Espírito Santo e prevê investir R$ 6,5 milhões até o final deste ano.

Com a instalação da sua sede em Vila Velha , as operações vão ter o foco em entregas de e-commerce. A companhia planeja a criação de 200 empregos, entre diretos e indiretos.

Para ingressar no mercado capixaba, a Yellow Log aposta nas modalidades de entrega Econômica e Expressa, além do seu Canal de Excelência Yellow (CEY) - canal para auxiliar o consumidor - e a Reversa Mágica, que possibilita o agendamento de coleta do produto no horário e no local escolhidos pelo cliente.

O Espírito Santo é o quarto Estado do país a receber uma unidade da transportadora, que tem filiais em São Paulo e Minas Gerais, além da sua matriz no Rio de Janeiro.

"De dentro do avião já pude sentir a satisfação em expandir o nosso modelo de atendimento para terras capixabas, fechando assim toda a região Sudeste. As oportunidades de negócios são enormes, tanto para a Yellow quanto para a região, já que estamos prevendo uma geração de empregos diretos e indiretos em torno de 200 pessoas”, afirmou Marcelo Sampaio, gerente de Operação.

Profissionais da área logística interessados em oportunidades na empresa podem enviar o currículo para: [email protected]

O investimento no Estado faz parte dos planos de expansão do grupo, que espera, segundo o CEO do Grupo ATML, Thiago Moreira, alcançar um crescimento de 800% até o final de 2021.

Thiago Moreira é CEO do Grupo ATML Crédito: Bruno Ryfer/Divulgação

"Em 2020, trabalhamos em três frentes: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Nossa meta é chegar às principais cidades e capitais do Brasil em 2021, e alçar voo para o transporte internacional até 2023. Nosso foco é absorver as mais variadas demandas que o cliente nos traz, com serviços customizados e atendimento preventivo nas operações logísticas" Thiago Moreira - CEO do Grupo ATML,

Em 2020, a empresa registrou um aumento de 447% nas operações em relação ao ano anterior e passou a operar nos estados de São Paulo e Minas Gerais, o que fez com que seu faturamento anual chegasse a R$ 10 milhões.

O GRUPO ATML