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Shell Iniciativa Jovem

Gigante do petróleo está em busca de jovens empreendedores do ES

A Shell vai lançar programa de empreendedorismo para selecionar pessoas do Espírito Santo com idade entre 20 e 34 anos que tenham o ensino médio completo. Inscrições começam dia 1° de março

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

25 fev 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

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Beatriz Seixas

FPSO Espírito Santo, da Shell, opera no Parque das Conchas, litoral Sul capixaba
FPSO Espírito Santo, da Shell, opera no Parque das Conchas, litoral Sul capixaba Crédito: Roberto Rosa/Shell Divulgação
A gigante do petróleo Shell vai lançar no próximo mês um programa de empreendedorismo para jovens do Espírito Santo. O Shell Iniciativa Jovem existe desde 2000, mas esta é a primeira vez que serão selecionados talentos empreendedores que moram no Estado, o terceiro maior produtor de petróleo do país e que tem a multinacional anglo-holandesa como um dos principais players desta indústria.
Poderão se candidatar ao programa jovens de 20 a 34 anos com ensino médio completo e residência fixa no Espírito Santo. Até então a iniciativa era restrita ao Rio de Janeiro. As inscrições podem ser feitas entre os dias 1 e 30 de março pelo site: Iniciativa Jovem.
O programa é executado anualmente pelo Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS). O objetivo é engajar os empreendedores em atividades como palestras e workshops, que visam aproximá-los e propiciar o trabalho em rede.

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Em função da pandemia do novo coronavírus, o formato completo do programa ainda está em definição e, de acordo com a Shell, será divulgado em breve. A previsão é que as pessoas selecionadas comecem o programa em abril.
Desde o ano 2000, o Shell Iniciativa Jovem estimula e capacita empreendedores para o desenvolvimento de negócios sustentáveis e de impacto social, além de ser responsável pela criação da Rede de Empreendimentos Sustentáveis. Mais de 250 empresas integram o grupo, formado por participantes que se destacam e recebem o Selo de Empreendimento Sustentável.

SHELL ATUA NO ES HÁ MAIS DE UMA DÉCADA

A Shell atua com atividades de exploração e produção de petróleo e gás no Espírito Santo há mais de 10 anos e foi a primeira companhia privada a entrar no mercado offshore capixaba. Ela opera no Parque das Conchas (BC-10), no litoral Sul, porção capixaba da Bacia de Campos.
Todos os campos - Ostra, Abalone, Argonauta - estão conectados ao FPSO Espírito Santo, navio-plataforma de produção. Ao longo da sua atuação no Estado, a petrolífera já extraiu mais de 160 milhões de barris.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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