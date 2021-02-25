Gigante do petróleo está em busca de jovens empreendedores do ES

FPSO Espírito Santo, da Shell, opera no Parque das Conchas, litoral Sul capixaba Crédito: Roberto Rosa/Shell Divulgação

A gigante do petróleo Shell vai lançar no próximo mês um programa de empreendedorismo para jovens do Espírito Santo . O Shell Iniciativa Jovem existe desde 2000, mas esta é a primeira vez que serão selecionados talentos empreendedores que moram no Estado, o terceiro maior produtor de petróleo do país e que tem a multinacional anglo-holandesa como um dos principais players desta indústria.

Poderão se candidatar ao programa jovens de 20 a 34 anos com ensino médio completo e residência fixa no Espírito Santo. Até então a iniciativa era restrita ao Rio de Janeiro. As inscrições podem ser feitas entre os dias 1 e 30 de março pelo site: Iniciativa Jovem

O programa é executado anualmente pelo Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS). O objetivo é engajar os empreendedores em atividades como palestras e workshops, que visam aproximá-los e propiciar o trabalho em rede.

Em função da pandemia do novo coronavírus , o formato completo do programa ainda está em definição e, de acordo com a Shell, será divulgado em breve. A previsão é que as pessoas selecionadas comecem o programa em abril.

Desde o ano 2000, o Shell Iniciativa Jovem estimula e capacita empreendedores para o desenvolvimento de negócios sustentáveis e de impacto social, além de ser responsável pela criação da Rede de Empreendimentos Sustentáveis. Mais de 250 empresas integram o grupo, formado por participantes que se destacam e recebem o Selo de Empreendimento Sustentável.

SHELL ATUA NO ES HÁ MAIS DE UMA DÉCADA

A Shell atua com atividades de exploração e produção de petróleo e gás no Espírito Santo há mais de 10 anos e foi a primeira companhia privada a entrar no mercado offshore capixaba. Ela opera no Parque das Conchas (BC-10), no litoral Sul, porção capixaba da Bacia de Campos.