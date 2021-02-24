Petróleo em alta deve puxar preço de gasolina e receita com royalties no ES

Estação de tratamento de petróleo de Fazenda Alegre, no Norte do ES, de propriedade da Petrobras Crédito: Carlos Alberto Silva - 06/12/2019

A alta do preço do barril de petróleo , que alcançou os US$ 66 nesta quarta-feira (24), traz impactos para os governos, para a população e para o mercado financeiro. A commodity, que chegou a ser negociada a menos de US$ 20 nos primeiros meses de pandemia, tem registrado crescimento praticamente constante desde o fim do ano passado.

E o produto seguirá valorizado neste ano, devendo ficar entre US$ 60 e US$ 80, segundo especialistas, valor bem acima do nível pré-pandemia do coronavírus . A alta impacta negativamente os combustíveis, por exemplo, que já vêm numa escalada de preços. Já do ponto de vista do poder público, a recuperação do valor da commodity deve ajudar a engordar o caixa.

De acordo com analistas de mercado, essa alta se deve principalmente à vacinação, que avança rapidamente nos Estados Unidos, Europa e China. Com isso, cresce a expectativa de uma retomada da demanda por petróleo nesses locais, o que faz subir o preço. O especialista em energia e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, cita ainda outros fatores.

“A partir de julho começa uma trajetória de crescimento em função da redução de produção da Opep e da Rússia, o que reduziu o volume de petróleo no mercado. É preciso considerar ainda a adversidade climática muito forte que atingiu o hemisfério norte. O frio intenso e os apagões de energia também provocam crescimento do preço do barril”, aponta.

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Com isso, estava prevista uma arrecadação de R$ 1,4 bilhão em royalties e participações especiais em 2021. Porém, se o preço do barril continuar alto este ano, que é a aposta dos especialistas até o momento, pode acabar entrando mais dinheiro nos caixas do Estado do que o previsto inicialmente.

Sede da empresa Petrobras na Reta da Penha em Vitória

O aumento da receita beneficia ainda os municípios produtores de petróleo e as outras cidades também que não produzem, mas recebem as transferências de recursos pelo governo estadual.

“Esse ano, na minha opinião, vai ter crescimento na arrecadação de royalties. A expectativa é de termos em 2021 o petróleo em torno de US$ 60 ou US$ 62 em média. Em 2020, a média foi de US$ 47”, opinou Pires.

O economista da Fucape Felipe Storch também acredita que haverá um crescimento na receita, o que será benéfico em um contexto de gastos em alta por conta da pandemia.

“O governo fez um orçamento com o preço do barril menor. O preço do barril subindo, cria expectativa de mais royalties, o que possibilita uma receita maior. Aumenta a margem para o Estado e para as prefeituras, que recebem royalties também, para investimento ou para algum gasto decorrente da pandemia, por exemplo”, diz.

O governo estadual, contudo, seguee cauteloso. Em nota, a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), afirmou que o valor do barril, bem como a cotação do dólar, variam muito ao longo de 12 meses, tanto para mais quanto para menos. “Assim, não é prudente contar com um aumento de arrecadação ao longo do ano, ainda mais em um momento em que a produção do Estado tem caído”.

Plataforma da Petrobras P-58, que atua no campo de Jubarte, no Parque das Baleias, no Sul do Espírito Santo Crédito: Agência Petrobras

No ano passado, a queda do preço do barril provocou uma redução de 42% entre o que era estimado para o ano e o que foi de fato arrecadado.

Na Lei Orçamentária Anual (LOA), estava prevista arrecadação de R$ 2,2 bilhões, mas, segundo a Sefaz, o Estado fechou o ano com R$ 1,27 bilhão arrecadados com royalties e participação especial. O valor foi 30% menor que o registrado em 2019.

ALTA DOS COMBUSTÍVEIS E INFLAÇÃO

“Já estamos vivendo um aumento de preço dos combustíveis, como gasolina e diesel e dos botijões de gás. E isso perturba muito o governo. O diesel muito elevado pode levar a uma nova greve de caminhoneiros e o gás tem uma pressão social muito forte, afinal 90% dos brasileiros usam botijas de gás”, afirma Pires.

Felipe Storch lembra ainda que, como o dólar está “estacionado” em um patamar alto, não há alívio sobre o preço do barril de petróleo. Com isso, não só os combustíveis ficam caros, mas todos produtos que dependem de transporte rodoviário, que é o principal modal logístico do país.