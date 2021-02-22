Consumidores do ES já pagam quase R$ 5,70 pelo litro de gasolina

Postos de combustíveis já vendem o litro de gasolina por R$ 5,69 no Estado Crédito: Vitor Jubini

A Gazeta, porém, identificou que o litro do combustível já era comercializado por até R$ 5,59 em postos da Uma pesquisa realizada por, porém, identificou que o litro do combustível já era comercializado por até R$ 5,59 em postos da Grande Vitória na tarde desta segunda-feira (22). Já em outras cidades do interior do Estado, o valor chega a R$ 5,69 de acordo com a forma de pagamento. Para se ter uma ideia, o preço ficou acima do dólar, que fechou a segunda cotado a R$ 5,45

A reportagem pesquisou o preço da gasolina em 24 postos de combustíveis do Estado (confira a lista abaixo). O litro mais barato foi encontrado em um posto localizado no Centro de Vila Velha , onde o combustível está sendo comercializado a R$ 4,98 à vista. No crédito, passava a R$ 5,25.

Já o valor mais elevado foi encontrado em dois estabelecimentos de Linhares , na região Norte, onde o litro do combustível é vendido a R$ 5,69 caso o consumidor opte por pagar com cartão de crédito. No débito ou no dinheiro, o litro sai a R$ 5,59.

Se considerarmos o preço médio da gasolina de R$ 5,30, como aponta o monitor da Sefaz, com R$ 100 é possível comprar 18,86 litros de gasolina.

O motivo central para as recentes altas é a valorização do barril de petróleo - matéria-prima para a fabricação do combustível -, que tem se mantido constante nas últimas semanas. Nesta segunda-feira (22), o produto, que em alguns meses de 2020 chegou a custar pouco mais US$ 20, já era comercializado a mais de US$ 64. O resultado é um reflexo do aumento da demanda por energia no mundo.

Somada a este aumento de demanda, há também a valorização do câmbio, refletindo não apenas o cenário global, mas também a desvalorização do real, em meio à elevação do risco-país. Nesta segunda-feira, a moeda norte-americana subiu mais uma vez e encerrou o dia cotada a R$ 5,45.

Vale destacar que, a partir de 2017, a política de preços da Petrobras passou a considerar justamente as flutuações do câmbio e do barril de petróleo, o que tem provocado constantes reajustes no preço médio dos combustíveis.

Segundo a Petrobras, "o alinhamento dos preços ao comércio internacional é fundamental para garantir que o segmento brasileiro siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras: distribuidores, importadores e outros refinadores, além da Petrobras. Este mesmo equilíbrio competitivo é responsável pelas reduções de preços quando a oferta cresce no mercado internacional, como ocorrido ao longo de 2020".

O economista José Marcio Soares de Barros destaca que "esse aumento nunca vem sozinho". "Se essas altas se tornarem contínuas, acabam causando inflação, que afeta não apenas os combustíveis, mas produtos e serviços como um todo. Um cabelereiro, por exemplo, precisa se locomover. Se o gasto para a locomoção encarece, o serviço que ele presta também fica mais caro. E assim acontece com várias outras coisas”, observou.