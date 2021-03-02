Empresa de Singapura vai construir fábrica de café solúvel no ES

Café solúvel: fábrica da Olam no ES vai seguir modelo das unidades fabris que a companhia tem na Espanha e no Vietnã Crédito: Ulrike Leone/Pixabay

multinacional Olam, com atuação global nos segmentos de café, especiarias, açúcar, grãos e nozes, vai investir em uma fábrica de café solúvel no , com atuação global nos segmentos de café, especiarias, açúcar, grãos e nozes, vai investir em uma fábrica de café solúvel no Espírito Santo. A empresa escolheu a cidade de Linhares , no Norte capixaba, para implantar a indústria, que receberá um investimento da ordem de US$ 130 milhões (cerca de R$ 740 milhões).

Há cerca de 20 dias, representantes da empresa estiveram no Estado quando realizaram uma reunião no Palácio Anchieta com o governador Renato Casagrande (PSB) , com o prefeito de Linhares, Guerino Zanon (MDB) , e integrantes das equipes dos governos estadual e municipal. Mas o encontro foi mantido a sete chaves. Na tarde desta terça (02), uma nova reunião acontece, desta vez, de forma virtual, quando será feito o anúncio oficial às 16 horas.

São Mateus. Desde 2016 o grupo asiático estava em contato com representantes do governo capixaba. Nos últimos anos, executivos da Olam chegaram a visitar diferentes locais do Estado para definir a melhor área para a implantação da indústria. Além de Linhares, estavam cotados os municípios de Colatina

O que pesou na decisão final foram pontos como a infraestrutura oferecida pela cidade, a disponibilidade de matéria-prima na região, o fato de ser uma área da Sudene e, sobretudo, a disponibilidade hídrica de Linhares.

OBRAS E EMPREGOS

A implantação da fábrica é prevista para acontecer em 26 meses e irá demandar em média 175 profissionais, sendo que o pico na fase de obras deverá chegar a 250 trabalhadores.

Para a operação, programada para ser iniciada em 2023, é planejada a contratação de cerca de 250 funcionários para atividades operacionais e administrativas. Entre as oportunidades que serão abertas estão: soldadores, mecânicos, técnicos e ajudantes, pedreiros, pintores, além de profissionais das áreas administrativas e gerencial.

A fábrica da Olam em Linhares vai seguir o modelo das unidades fabris que a companhia tem na Espanha e no Vietnã. A previsão é que a indústria opere 24 horas, com quatro turnos.

OPORTUNIDADES NO INTERIOR

O governador Renato Casagrande informou, por meio da sua conta no Twitter, que a empresa vai receber incentivos fiscais do governo e que o empreendimento contribui para levar mais desenvolvimento ao interior do Estado, qualificar a mão de obra capixaba e gerar mais oportunidades.

"A expectativa é que 600 mil sacas de café capixaba sejam utilizadas por ano na fábrica" Renato Casagrande - Governador do ES

A nova fábrica vai agregar valor ao café, traz desenvolvimento ao interior do Estado, qualifica a mão de obra e gera oportunidade aos capixabas. A expectativa é que 600 mil sacas de café capixaba seja utilizado por ano na fábrica. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 2, 2021

MAIS VALOR AGREGADO À CADEIA DO CAFÉ

O prefeito de Linhares, Guerino Zanon, comemorou o anúncio da Olam. Para ele, o investimento irá agregar valor a um produto tradicional e importante para a economia capixaba: o café. Ele ponderou ainda que o resultado da escolha é fruto do trabalho que vem sendo feito no município e mostra que, mesmo em momentos de incertezas, Linhares tem conseguido atrair novos negócios.

"Isso é resultado de um círculo virtuoso: decisão, planejamento e ação, pontos que têm criado condições para o desenvolvimento social e econômico de Linhares. Assim, conseguimos atrair empresas e gerar mais oportunidades para a nossa cidade e região" Guerino Zanon - Prefeito de Linhares

Armazém da Olam em Muniz Freire Crédito: Secom/Divulgação

OLAM ATUA NO ES HÁ MAIS DE 15 ANOS

A Olam foi fundada em 1989, está presente em mais de 70 países e tem quase 90 mil funcionários. A companhia atua no Espírito Santo há mais de 15 anos. Desde 2005, ela trabalha com a exportação de café. Em 2012, abriu um armazém próprio em Nova Venécia, com foco na comercialização de conilon. A multinacional tem ainda, desde 2018, um armazém de 11 mil metros quadrados de área construída, em Muniz Freire, que é voltado para a exportação de café arábica.

CAFÉ CACIQUE COMEÇA A OPERAR AINDA NESTE ANO

Outro empreendimento no setor de café que Linhares está recebendo é o da empresa paranaense Cacique Café Solúvel. Com investimentos de US$ 60 milhões (R$ 343 milhões), a planta industrial já está em obras e deve ficar pronta ainda no primeiro semestre deste ano. Localizada às margens da BR 101, quando estiver em operação, a fábrica terá capacidade de produzir 14 mil toneladas de café solúvel ao ano.