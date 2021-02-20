IPO do PicPay: Após 14 anos, ES pode ter nova empresa listada na B3

Picpay se prepara para abrir capital na Bolsa de Valores Crédito: Rogério Cassimiro/PicPay Divulgação

Entre as mais de 350 empresas listadas na Bolsa de Valores Brasileira, a B3, apenas duas são do Espírito Santo : a Fertilizantes Heringer (FHER3), que abriu capital em 2007, e o Banestes (BEES3 e BEES4), com ações negociadas desde 1977. Mas essa lista promete ser reforçada com a chegada da fintech PicPay.

Após 14 anos sem nenhuma oferta inicial pública de ações (IPO, na sigla em inglês) de uma companhia capixaba, o aplicativo de pagamentos digitais, criado em 2012 em Vitória, se prepara para abrir capital na bolsa.

Até o momento, o interesse de ofertar ações na B3 não foi oficializado pela empresa, mas nos bastidores já há informações de que a startup da área financeira está com esse processo em curso.

Conforme noticiado pela coluna Broadcast do Estadão, nesta sexta-feira (19) , o PicPay já contratou o BTG Pactual para ser seu coordenador no IPO. A matéria diz ainda que a empresa está avaliando se fará a oferta de ações na bolsa brasileira, a B3, ou se irá abrir o capital na bolsa americana Nasdaq.

A coluna ouviu algumas fontes do mercado financeiro que disseram ver com bons olhos a entrada do PicPay neste mercado. Para os especialistas, no caso da escolha pelo Brasil há uma grande janela de oportunidades, já que na B3 não existem ainda muitas empresas com o perfil da fintech.

Escritório do PicPay em Vitória: fintech capixaba tem cerca de 40 milhões de usuários Crédito: PicPay/Divulgação

"Hoje existem pouquíssimas opções de bancos digitais listados em bolsa. Então, acredito que esse pode ser um segmento muito interessante e atrair investidores. Olhando a enorme quantidade de pessoas desbancarizadas no país, isso traz uma perspectiva de que esse é um setor com muito potencial para avançar. Fora que estamos passando por uma boa janela de IPOs. Entendo que o IPO do PicPay tende a ser bem-sucedido", avaliou um gabaritado profissional da área.

Outra fonte disse acreditar que o PicPay tende a priorizar o Brasil para ofertar as ações, "a não ser que eles avaliem que lá fora vão pagar muito mais", uma vez que a bolsa americana tem um histórico de pagar mais caro por empresas com o perfil da fintech.

"As últimas techs [a abrir capital] na B3 foram todas super bem. Acho que o PicPay vai ter uma boa aceitação aqui pelo fato de, já no primeiro dia, as ações de empresas desse segmento estarem conseguindo grande valorização e também pela marca ser muito regional/local", acrescentou um agente do mercado.

Para as fontes ouvidas pela coluna, a tendência é que a oferta inicial pública de ações do PicPay aconteça já no primeiro semestre. Além do BTG Pactual, algumas instituições estão sendo cotadas para a estruturação da oferta e são citadas nos bastidores por quem acompanha o processo: Bradesco e XP. A coluna procurou o PicPay, mas a empresa informou que não comentaria o assunto.

CRESCIMENTO NA PANDEMIA

Maior fintech do Brasil em número de clientes, com cerca de 40 milhões, o PicPay ficou conhecido por permitir a transferência instantânea entre diferentes contas, antes mesmo de o PIX ser criado pelo Banco Central. Por mês, são mais de R$ 2 bilhões em transações. A companhia oferece também serviços como saque, emissão de boletos e uma rentabilidade de 210% do CDI para aqueles que têm recursos depositados na conta.

A fintech, controlada pelo Banco Original (ambos do grupo JBS), vem apresentando expressivo crescimento nos últimos anos, mas foi em 2020, em meio à pandemia do novo coronavírus, que a carteira de clientes disparou em virtude da intensa busca por serviços financeiros digitais. Para se ter uma ideia, em 2019 o Picpay tinha cerca de 14 milhões de clientes.

Primeira loja física da Wine foi lançada em Belo Horizonte Crédito: Site Wine/Divulgação

WINE ANUNCIOU IPO, MAS DESISTIU

Em 2020, outra empresa capixaba, a Wine, esteve bem próxima de abrir capital na B3. Ela chegou a iniciar o processo e tornar público o seu interesse pela oferta de ações. Mas conforme a coluna noticiou, em primeira mão, a loja virtual de vinhos desistiu em virtude da conjuntura de mercado e pelo fato de a demanda de investidores interessados em fazer a reserva ter sido abaixo do esperado.