Número de investidores do ES na Bolsa de Valores dobra em 1 ano

Pandemia do novo coronavírus causou grande volatilidade nos mercados financeiros em 2020 Crédito: Btaskinkaya/Pixabay

No Espírito Santo, a quantidade de investidores pessoas físicas na B3 dobrou em quase um ano. Em dezembro de 2019 eram 32.469 aplicadores, já no final de novembro de 2020 são 64.908. Do total, 49.077 são homens e 15.831 mulheres. Juntos eles aplicam R$ 5,22 bilhões, R$ 1,8 bi a mais do que no ano passado. Ou seja, o saldo médio por pessoa no Estado é R$ 84,7 mil.

Ainda de acordo com dados da B3, os valores aplicados pelos capixabas representam 1,23% de todo o investimento feito no país por meio da Bolsa de Valores. Assim como no Espírito Santo, a renda variável também caiu no gosto de muitos brasileiros. Em 2020, são quase 1,5 milhão de investidores a mais nesse tipo de aplicação. Com isso, o valor direcionado para as ações e outros produtos oferecidos pela B3 saltou de R$ 342,09 bilhões, em dezembro de 2019, para atuais R$ 424,43 bilhões.

Assim como a bolsa brasileira vem contabilizando o avanço dos números, empresas que atuam nesse segmento também têm se beneficiado do apetite do investidor pelo risco. Na Valor Investimentos, por exemplo, no início do ano eram 5 mil clientes com aplicações na renda variável, agora, são 8.500.

Considerando o mercado de ações e outros produtos oferecidos, a empresa também registra o crescimento dos valores que têm sob gestão, bem como a ampliação do seu quadro de pessoal. Em 2019, a corretora tinha sob custódia R$ 3,8 bilhões e fecha 2020 com R$ 5,5 bi. Já o time saltou de 100 profissionais para 170.

Paulo Henrique Correa cita a baixa taxa de juros como um dos fatores que estimularam os investidores a migrar para a renda variável Crédito: Valor Investimentos/Divulgação

"A tradicional renda fixa, que acostumava remunerar no Brasil, acabou pagando muito pouco e os investidores precisaram tomar um pouco mais de risco para tentar rentabilizar seus portfólios e de fato ganhar rentabilidade acima da inflação, o que chamamos de rentabilidade real. Vimos vários investidores migrando seus investimentos para a Bolsa de Valores, buscando um pouco mais de risco com fundos imobiliários, fundos multimercados. Isso acabou impulsionando esses ativos" Paulo Henrique Correa - Economista e sócio da Valor Investimentos

A rápida adaptação ao novo cenário também pesou favoravelmente ao mercado de investimentos independentes. Na visão de Correa, ao contrário de muitos bancos, que têm uma estrutura mais engessada e a tomada de decisões pode levar mais tempo, as corretoras conseguiram criar saídas rápidas para as novas exigências e cumprimentos aos protocolos sanitários. Ele conta que, no caso da Valor, os profissionais passaram a trabalhar de casa, mas continuaram próximos aos clientes, dando informações sobre o que estava acontecendo no Brasil e no mundo.