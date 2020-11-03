Wine pede suspensão de abertura de capital na bolsa

Fachada do Centro de Distribuição da Wine na Serra Crédito: Divulgação/Wine

No comunicado enviado à CVM na semana passada, a Wine explicou que "a atual conjuntura de mercado mostra-se adversa para a distribuição pública de valores mobiliários, especialmente ações", em referência ao ano ruim da Bolsa de Valores em 2020, diante da crise do coronavírus , com o Ibovespa - principal índice da B3 - acumulando perdas de 18,91% desde janeiro. Outras 14 empresas já haviam desistido de abrir o capital na bolsa em 2020.

informação havia sido antecipada com exclusividade na semana passada pela colunista Beatriz Seixas , que explicou que a demanda de investidores interessados em fazer a reserva foi abaixo do esperado e que, diante da grande turbulência que o mercado financeiro passou na última semana, aumentou a aversão ao risco.

O comunicado esclarece que os investidores que já tenham aderido ao IPO, mediante o encaminhamento de pedido de reserva, poderão desistir de participar até as 16 horas do dia 9 de novembro, sem quaisquer ônus, tendo direito à devolução dos valores depositados (sem remuneração, juros ou correção monetária). O documento afirma ainda que, em caso de decisão para retomada do IPO, um novo cronograma será divulgado.

Criada em 2008, a Wine conta hoje com 1 milhão de clientes em seu site, e mais de 178 mil sócios do clube Wine, sendo o maior clube de vinhos do Brasil. A previsão com o IPO era de que cada ação fosse custar entre R$ 8,50 e R$ 10,50. Já o valor mínimo de pedido de investimento era de R$ 3 mil por Investidor da Oferta de Varejo, e R$ 1 milhão por Investidor Private.