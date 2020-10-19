Day Trade: promessa de ganhos milionários esconde riscos e fraudes

Operações como day trade viram moda, mas escondem armadilhas e até golpes Crédito: Standrett/Freepik

Ganhar dinheiro em casa, em poucas horas sem fazer nada que dê para chamar de trabalho. Esse é o sonho prometido por influenciadores digitais para quem estiver disposto a colocar as economias em operações de day trade.

Esse tipo de movimentação na Bolsa de Valores sempre existiu, mas vem crescendo em popularidade, principalmente entre pessoas físicas, sem experiência e sem conhecimento do mercado de capitais. A modalidade ganhou mais visibilidade agora na crise do coronavírus , tendo recebido novos adeptos, como famosos e digitais influencers.

Alguns investidores da internet prometem ganhos milionários para quem mergulhar nessa nova profissão. Usam frases motivacionais para mostrar que é possível ficar rico sem fazer muito esforço, trabalhando, muitas vezes, apenas poucas horas com as negociações.

Mas o sistema esconde riscos e há casos no país de depressão e até suicídio entre aqueles que se aventuraram nessa onda de especulação.

O day trade nada mais é do que uma operação de curtíssimo prazo. Ao invés de comprar uma ação ou papel de uma empresa e esperar rendimentos no médio e longo prazo, os day traders adquirem e vendem no mesmo dia, às vezes em intervalos de alguns minutos. Tudo para aproveitar a volatilidade da bolsa - a tendência do mercado de variar rapidamente - a seu favor.

O ativo de preferência são os minicontratos, onde as possibilidades de lucro são enormes e não há limites para as perdas, como acontece com as ações. Por isso, eles são considerados papéis de altíssimo risco.



Pedro Lang, sócio da Valor Investimentos, analisa o cenário de alta de investidores day trade Crédito: Valor Investimentos/Divulgação

Pesquisas mostram, contudo, que a balança tende a pender para o lado do prejuízo. Um estudo feito pela FGV apontou que 97% das pessoas que especulam perdem dinheiro na Bolsa. Esse dado considera apenas a parcela das pessoas que não desistiu logo de cara. De todos que tentaram alguma coisa, 92,1% pararam em menos de um ano.

Mas teve quem conseguiu lucrar. Nos 3% que saíram no azul, 2,6% ganharam menos do que 300 reais por dia (ou até 6.000 reais em um mês com 20 dias úteis). Isso significa que só 13 das 19,6 mil pessoas analisadas na pesquisa (0,4%) que tentaram a sorte conseguiram altos rendimentos na carreira de trader.

"Na minha opinião, quem chegou agora, que acha que consegue ser consistente nos ganhos por conta de um curso que fez, uns livros que leu, a única chance de dar certo é na sorte" Pedro Lang - Sócio e líder da mesa de renda variável da Valor Investimentos

Ele explica que o profissional de trader existe dentro de grandes instituições como bancos, corretoras, fundos de investimentos. Eles são trabalhadores bem pagos para operar determinados ativos, diariamente ou não. Outro grupo é de pessoas que operam com o próprio dinheiro, na maioria das vezes sem conhecimento e com um sonho de faturar alto.

"Temos muitos clientes que têm esse sonho, eles chegam até nós querendo ser traders depois de fazer algum curso. Mas eu sei que 90% das vezes acaba de maneira trágica, com eles perdendo o dinheiro que demoraram muito para acumular", lamenta.

SE DÁ TANTO PREJUÍZO, POR QUE TANTA GENTE FAZ?

Muitas pessoas estão perdendo dinheiro com day trade Crédito: Upklyak/Freepik

A popularidade do day trade é resultado de pelo menso dois fatores principais. O primeiro é a baixa taxa de juros que levou muitas pessoas para a renda variável. Este ano, o número de pessoas físicas registradas na B3 ultrapassou 3 milhões. Só na pandemia, a alta foi de 52%. "É um número gigantesco de investidores que passaram a negociar no mercado de ações", avalia o professor de Finanças da Fucape e doutor em Contabilidade, Fernando Galdi.

O segundo é o momento de incerteza provocado pela crise econômica do coronavírus. O desemprego aumentou, muitos trabalhadores tiveram a renda reduzida e até quem ainda está empregado tem dúvidas de quanto tempo a situação deve durar.



"É aí que surgem os oportunistas. Muitas pessoas têm utilizado as redes sociais para prometer ganho fácil em operação de day trade. A gente vê as mais absurdas propagandas no Youtube e outras redes sociais. Mas é tudo uma falácia, é mentira. É extremamente difícil ganhar dinheiro com day trade" Fernando Galdi - Professor de Finanças da Fucape, sócio da Alphamar e doutor em Contabilidade

Ele explica que a bolsa tem um viés de investimento de médio e longo prazo. Para ganhar dinheiro em pouco tempo é necessário ser profissional, ter acesso a sistemas e algoritmos caríssimos além de um conhecimento de mercado muito aprofundado. Esses recursos estão disponíveis em bancos e grandes fundos de investimento, mas são inacessíveis para o investidor comum.



CURSOS E MENTORIAS

"O que acontece é que as pessoas estão sendo levadas pela ganância. Tem os aproveitadores que estão usando essa nova gama de pessoas na Bolsa para ganhar dinheiro em cima desses caras", diz Galdi.

No Youtube, o maior canal brasileiro que fala sobre o assunto tem mais de um milhão de inscritos. O autor mostra nos vídeos histórias de superação, ganhos altíssimos em minutos e aproveita para vender cursos, livros e mentorias.



Esses cursos, fortemente criticados pelos especialistas do setor, chegam a custar mais de R$ 5 mil. A promessa é sempre a mesma: aprender a ganhar dinheiro fácil e rápido em casa.

Quem compra as oficinas, com a expectativa de lucrar, muitas vezes se decepciona com duas perdas: o dinheiro aplicado na qualificação e o investimento que se pulverizou na Bolsa em operações arriscadas.

Fernando Galdi, professor da Fucape e sócio da Alphamar Investimentos, alerta para os riscos da especulação financeira por quem não entende de mercados de capitais Crédito: Divulgação

ARMADILHA E GOLPE

Além de falsas promessas de rendimentos vultosos, relógios de marca e lanchas no Caribe, a febre do day trade trouxe ainda outro risco, o da fraude financeira.

Corretoras estrangeiras têm feito sucesso como público brasileiro oferecendo outra modalidade ainda mais arriscada de especulação no mercado de capitais, que são as opções binárias. Nesse caso, o investidor aposta (literalmente) na trajetória de uma determinada ação nos minutos ou segundo seguintes.

Se ele aposta que uma determinada ação vai subir e ela sobe, o lucro é de 90%. Se o preço cai, perde 100% do que colocou naquela operação. Além disso, quem indica um novo investidor para o sistema, ganha uma porcentagem em cima das perdas do novato, algo que lembra pirâmide financeira.

Esquemas financeiros, semelhantes a pirâmides, têm surgido com as negociações de day trade Crédito: Macrovector/Freepik

Aliás, entre os propagadores dessas oportunidades estão antigos conhecidos, que atuavam como divulgadores de empresas já condenadas pela Justiça por fraude. No Espírito Santo, antigos líderes da Telexfree por exemplo aderiram ao sistema, prometendo ganhos para seus seguidores em redes sociais.

No fim das contas, como as chances de perder são altas, quem consegue chamar mais gente acaba tendo um retorno maior.



"É uma aposta, como se você estivesse em uma corrida de cavalos. Isso não é mercado financeiro. Foge totalmente do mercado que nós conhecemos, que é regulado, fiscalizado. Isso é muito ruim porque os produtos são divulgados como se fossem produtos de fato que estariam dentro da regulação da CVM, mas não estão", afirma o professor da Fucape.

A CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, que serve de regulador e fiscalizador do sistema financeiro e de seus atores.



Pedro Lang, da Valor Investimentos, concorda. Ele acrescenta que além do risco alto da aposta em si e da falta de autorização da CVM para operar, essas empresas são sediadas em paraísos fiscais no exterior. Caso elas quebrem, será difícil - ou quase impossível - reaver o dinheiro investido.