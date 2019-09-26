Polícia Federal no ES vai vender bitcoin apreendido de pirâmide

Em maio deste ano, asuspendeu as atividades da Trader Group, com sede em Laranjeiras, naacusada de ser uma pirâmide financeira no estilo ponzi. De acordo com a, a companhia agia desde 2017 como uma corretora de valores, vendendo investimentos vinculados a bitcoins, semelhantes aos famosos fundos de ações. O esquema decom bitcoin prometia lucro de 20% ao mês e movimentava milhões no