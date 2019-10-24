Mais de mil pessoas lesadas em fraude envolvendo bitcoins no ES

A investigação começou no ano passado e resultou no fechamento do negócio e na apreensão do patrimônio. Com a venda dos bitcoins, a estimativa é de que cerca de R$ 1 milhão sejam depositados em uma conta judicial para, futuramente, ser devolvido aos clientes da companhia investigada.

Em entrevista à Rádio CBN Vitória, o delegado da Polícia Federal, Guilherme Helmer, explicou que a companhia agia desde 2017 como uma corretora de valores, vendendo investimentos vinculados a bitcoins, semelhantes aos famosos fundos de ações. O esquema de fraude prometia lucro de 20% ao mês e movimentava milhões no Estado, deixando mais de mil pessoas no prejuízo.