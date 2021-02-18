Prestes a fechar, fábrica da Del Valle atrai interessados para o negócio

Unidade da Leão Alimentos e Bebidas em Linhares Crédito: Leão Alimentos e Bebidas/Divulgação

Prestes a encerrar as suas atividades em Linhares , a Leão Alimentos e Bebidas tem sido alvo de algumas empresas interessadas em dar continuidade ao negócio. A companhia, que faz parte do grupo Coca-Cola no Brasil, tem duas fábricas na cidade do Norte capixaba: uma indústria onde produz sucos e néctares, como os sucos Del Valle, e a outra, a Trop Frutas, que é responsável pela produção de polpas, como de manga, maracujá e goiaba. Ambas ficam às margens da BR 101.

Em função da decisão de fechar as plantas no Estado a partir do segundo semestre deste ano, conforme a coluna noticiou em primeira mão em novembro de 2020 , existem algumas conversas sobre uma potencial venda dos ativos. Por enquanto, não há nada de concreto, mas fontes e a própria empresa confirmam que sondagens e conversas estão em andamento.

Procurada na tarde desta quarta-feira (17), a Leão Alimentos e Bebidas informou que "desde o início vem dialogando com Prefeitura de Linhares, governo do Espírito Santo, Findes e parceiros regionais e nacionais", confirmou que ocorreram conversas com possíveis interessados nas unidades capixabas, mas ponderou que não houve "nada além de sondagens prévias, não revertidas em negociações concretas, o que mantém o cronograma e diretrizes anunciados previamente".

Em novembro, a companhia do grupo Coca-Cola informou que a desmobilização das operações industriais aconteceria a partir do segundo semestre deste ano e que a decisão estava pautada em avaliações de mercado a partir da análise de variáveis econômicas, sociais e ambientais, "visando a melhor viabilidade estratégica e sustentação das operações”, como relatou à época.

A decisão gerou grande repercussão, uma vez que as operações em Linhares aconteciam há cerca de 15 anos. Além disso, a Leão Alimentos e Bebidas é uma grande geradora de empregos na região. Até novembro, eram 800 postos de trabalho diretos. A companhia também tem um peso importante na cadeia de fornecedores, como junto a produtores de frutas. São 500 agricultores envolvidos no processo.