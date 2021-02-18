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Negociações

Prestes a fechar, fábrica da Del Valle atrai interessados para o negócio

Leão Alimentos e Bebidas, que produz polpas e sucos nas suas unidades de Linhares, vai encerrar atividades no segundo semestre deste ano. As duas fábricas do ES viram alvo de potenciais investidores

Públicado em 

18 fev 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Unidade da Leão Alimentos e Bebidas em Linhares
Unidade da Leão Alimentos e Bebidas em Linhares Crédito: Leão Alimentos e Bebidas/Divulgação
Prestes a encerrar as suas atividades em Linhares, a Leão Alimentos e Bebidas tem sido alvo de algumas empresas interessadas em dar continuidade ao negócio. A companhia, que faz parte do grupo Coca-Cola no Brasil, tem duas fábricas na cidade do Norte capixaba: uma indústria onde produz sucos e néctares, como os sucos Del Valle, e a outra, a Trop Frutas, que é responsável pela produção de polpas, como de manga, maracujá e goiaba.  Ambas ficam às margens da BR 101.
Em função da decisão de fechar as plantas no Estado a partir do segundo semestre deste ano, conforme a coluna noticiou em primeira mão em novembro de 2020, existem algumas conversas sobre uma potencial venda dos ativos. Por enquanto, não há nada de concreto, mas fontes e a própria empresa confirmam que sondagens e conversas estão em andamento. 
Até então, a unidade da Trop Frutas é a que mais despertou o interesse de investidores. Pelo menos três empresas procuraram a Leão Alimentos e Bebidas para iniciar o debate sobre as oportunidades de negócios. A informação sobre potenciais compradores foi transmitida por um executivo da Leão a representantes do governo do Estado, da Prefeitura de Linhares e da Federação das Indústrias (Findes) em uma reunião virtual realizada há poucos dias.
Procurada na tarde desta quarta-feira (17), a Leão Alimentos e Bebidas informou que "desde o início vem dialogando com Prefeitura de Linhares, governo do Espírito Santo, Findes e parceiros regionais e nacionais", confirmou que ocorreram conversas com possíveis interessados nas unidades capixabas, mas ponderou que não houve "nada além de sondagens prévias, não revertidas em negociações concretas, o que mantém o cronograma e diretrizes anunciados previamente". 

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Em novembro, a companhia do grupo Coca-Cola informou que a desmobilização das operações industriais aconteceria a partir do segundo semestre deste ano e que a decisão estava pautada em avaliações de mercado a partir da análise de variáveis econômicas, sociais e ambientais, "visando a melhor viabilidade estratégica e sustentação das operações”, como relatou à época. 
A decisão gerou grande repercussão, uma vez que as operações em Linhares aconteciam há cerca de 15 anos. Além disso, a Leão Alimentos e Bebidas é uma grande geradora de empregos na região. Até novembro, eram 800 postos de trabalho diretos. A companhia também tem um peso importante na cadeia de fornecedores, como junto a produtores de frutas. São 500 agricultores envolvidos no processo. 
Além da empresa, lideranças públicas e privadas têm se mobilizado para buscar alternativas para o parque fabril que será desativado. Há um interesse de atrair novos players para a região para que a atividade econômica local não seja tão comprometida, a cadeia de fornecedores não seja enfraquecida e os postos de trabalho possam ser recuperados, pelo menos em parte. 

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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