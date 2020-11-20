Del Valle vai comprar safra de frutas antes de fechar fábrica no ES

Produção dos sucos Del Valle pela empresa Leão Alimentos e Bebidas Crédito: Leão Alimentos/Divulgação

Apesar das operações no Espírito Santo estarem com dias contados, a Del Valle ainda vai comprar a safra de frutas dos produtores capixabas no próximo ano antes do fechamento da fábrica em Linhares . Ao todo, 500 agricultores capixabas abastecem a unidade com frutas, com destaque para manga, maracujá e goiaba.

Depois de 15 anos de atuação no Estado, a Leão Alimentos e Bebidas, anunciou no dia 7 de novembro que vai encerrar as atividades da sua unidade em Linhares . A fábrica, que é responsável pela gestão de toda a linha nacional de sucos e néctares do portfólio da Coca-Cola no Brasil, vai desmobilizar suas operações no segundo semestre de 2021, demitindo 800 profissionais.

Por nota, a empresa disse que a linha de sucos e néctares continuará sendo produzida após a transição das operações para outras unidades em diferentes regiões do país. A partir da mudança, a empresa vai avaliar a melhor forma no fornecimento de matéria-prima, conforme a região.

"As nossas unidades em Linhares serão desmobilizadas apenas no segundo semestre de 2021 e, neste sentido, estamos garantindo a compra das próximas safras na região para 2021" Del Valle - Em nota

A Del Valle explicou que investiu na profissionalização dos produtores do Norte do Estado que fornecem frutas à unidade. Dessa forma, eles foram capacitados não apenas para atender às demandas da fábrica, mas também ampliar seu alcance e ter uma relação de independência.

"Outro ponto importante a ser considerado é que mesmo diante deste novo modelo produtivo, seguiremos premissas contratuais de qualidade, eficiência, adequação tecnológica e rede de fornecedores de matérias-primas para preservação das características próprias de seus produtos", destacou.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Linhares para comentar sobre a perda da indústria, mas a administração afirmou que só irá se manifestar quando for oficialmente comunicada pela empresa.

FIM DAS OPERAÇÕES

Conforme publicado com exclusividade pela colunista de Economia de A Gazeta, Beatriz Seixas , a decisão de fechar as portas está ligada, segundo a empresa, a avaliações de mercado. Redução, ampliação ou qualquer decisão em torno de uma operação fabril implicam numa série de estudos e possibilidades que são realizadas previamente e levam em consideração diversas variáveis econômicas, sociais e ambientais, visando a melhor viabilidade estratégica e sustentação das operações, justificou a Leão.