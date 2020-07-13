Instalação de indústria de fertilizantes vai abrir 200 empregos em Rio Bananal

Uma indústria de fertilizantes vai se instalar no município de Rio Bananal, na Região Norte do Espírito Santo, nos próximos meses. O empreendimento deve gerar cerca de 200 empregos diretos para todos os níveis de ensino. O local de inscrição para as vagas ainda será divulgado pela empresa. De acordo com a Prefeitura de Rio Bananal, a fábrica será a primeira a ocupar o Polo Empresarial da cidade.
A nova fábrica da Agro CP Indústria e Comércio de Fertilizantes será a primeira no Espírito Santo. Ela ficará localizada na rodovia ES 245, em Rio Bananal, próximo à divisa com Linhares.
De acordo com o gerente de Marketing da Agro CP, Lucas Figueiredo, no primeiro ano, o investimento será na ordem de R$ 30 milhões. Os processos legais de doação do terreno ainda precisam ser feitos pela Prefeitura de Rio Bananal, mas a diretoria da empresa esteve no município na semana passada para conhecer o local.
"O processo de doação do terreno não foi concluído. Está tudo definido sobre a instalação da nova fábrica, mas não está pronto. Não depende da gente. Depende mais da aprovação da Câmara de Vereadores do município e da averbação da ata", explica.
A ideia da empresa é começar as obras nos próximos 30 dias. Ainda segundo o gerente, a fábrica vai produzir todo o portfólio de produtos, principalmente para aplicação de solo, como é o caso do fertilizante organomineral. Por isso, vai demandar a mão de obra de vários profissionais quando estiver funcionando.
"Terá oportunidades para todos os níveis, desde gerentes de produção até para o pessoal da parte de execução, como mistura e preparo de matéria-prima", afirma Figueiredo.
Segundo ele, a empresa tem uma história com o Espírito Santo. A nova unidade vai dar suporte a regiões estratégicas para a companhia já que, além de atender o Estado, também atenderá parte da Bahia, Minas Gerais e Rio de janeiro.
"O Espírito Santo tem uma logística que nos favorece no que tange a porto, transporte, aquisição e desenvolvimento de matéria-prima. O Estado tem várias culturas como café, mamão e pimenta. Essa diversidade de culturas e a posição geográfica fez com que tivesse uma atratividade maior", avalia.
SOBRE A EMPRESA
A Agro CP Indústria e Comércio de Fertilizantes é uma empresa de fertilizantes organominerais, criada há mais de 30 anos, que busca agregar melhorias às propriedades do solo, de forma sustentável. Entre os seus produtos estão fertilizantes organomineral, uma linha de sais, de sementes e defensivos agrícolas.