Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Agro
  • Instalação de indústria de fertilizantes vai abrir 200 empregos em Rio Bananal
Investimento no ES

Instalação de indústria de fertilizantes vai abrir 200 empregos em Rio Bananal

Fábrica deve ser construída na rodovia ES 245, próximo à divisa com Linhares. No primeiro ano, o investimento será na ordem de R$ 30 milhões, segundo a empresa

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 19:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 19:48
Indústria da Agro CP, em Minas Gerais
Indústria da Agro CP, em Minas Gerais Crédito: Divulgação/Agro CP
Uma indústria de fertilizantes vai se instalar no município de Rio Bananal, na Região Norte do Espírito Santo, nos próximos meses. O empreendimento deve gerar cerca de 200 empregos diretos para todos os níveis de ensino. O local de inscrição para as vagas ainda será divulgado pela empresa. De acordo com a Prefeitura de Rio Bananal, a fábrica será a primeira a ocupar o Polo Empresarial da cidade.
A nova fábrica da Agro CP Indústria e Comércio de Fertilizantes será a primeira no Espírito Santo. Ela ficará localizada na rodovia ES 245, em Rio Bananal, próximo à divisa com Linhares. 

Veja Também

Uma indústria competitiva é produtiva, inovadora e cuida das pessoas

Samarco confirma retomada em dezembro e vai abrir 700 vagas no ES

De acordo com o gerente de Marketing da Agro CP, Lucas Figueiredo, no primeiro ano, o investimento será na ordem de R$ 30 milhões. Os processos legais de doação do terreno ainda precisam ser feitos pela Prefeitura de Rio Bananal, mas a diretoria da empresa esteve no município na semana passada para conhecer o local. 
"O processo de doação do terreno não foi concluído. Está tudo definido sobre a instalação da nova fábrica, mas não está pronto. Não depende da gente. Depende mais da aprovação da Câmara de Vereadores do município e da averbação da ata", explica.
A ideia da empresa é começar as obras nos próximos 30 dias. Ainda segundo o gerente, a fábrica vai produzir todo o portfólio de produtos, principalmente para aplicação de solo, como é o caso do fertilizante organomineral. Por isso, vai demandar a mão de obra de vários profissionais quando estiver funcionando.
"Terá oportunidades para todos os níveis, desde gerentes de produção até para o pessoal da parte de execução, como mistura e preparo de matéria-prima", afirma Figueiredo.

Veja Também

Economia do Espírito Santo tem queda menor do que o resto do Brasil

Em meio à pandemia, agronegócio deve aumentar participação no PIB do ES

Segundo ele, a empresa tem uma história com o Espírito Santo. A nova unidade vai dar suporte a regiões estratégicas para a companhia já que, além de atender o Estado, também atenderá parte da Bahia, Minas Gerais e Rio de janeiro. 
"O Espírito Santo tem uma logística que nos favorece no que tange a porto, transporte, aquisição e desenvolvimento de matéria-prima. O Estado tem várias culturas como café, mamão e pimenta. Essa diversidade de culturas e a posição geográfica fez com que tivesse uma atratividade maior", avalia.

SOBRE A EMPRESA

A Agro CP Indústria e Comércio de Fertilizantes é uma empresa de fertilizantes organominerais, criada há mais de 30 anos, que busca agregar melhorias às propriedades do solo, de forma sustentável. Entre os seus produtos estão fertilizantes organomineral, uma linha de sais, de sementes e defensivos agrícolas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados