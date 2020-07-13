Instalação de indústria de fertilizantes vai abrir 200 empregos em Rio Bananal

Indústria da Agro CP, em Minas Gerais Crédito: Divulgação/Agro CP

Uma indústria de fertilizantes vai se instalar no município de Rio Bananal , na Região Norte do Espírito Santo , nos próximos meses. O empreendimento deve gerar cerca de 200 empregos diretos para todos os níveis de ensino. O local de inscrição para as vagas ainda será divulgado pela empresa. De acordo com a Prefeitura de Rio Bananal, a fábrica será a primeira a ocupar o Polo Empresarial da cidade.

A nova fábrica da Agro CP Indústria e Comércio de Fertilizantes será a primeira no Espírito Santo. Ela ficará localizada na rodovia ES 245, em Rio Bananal, próximo à divisa com Linhares.

De acordo com o gerente de Marketing da Agro CP, Lucas Figueiredo, no primeiro ano, o investimento será na ordem de R$ 30 milhões. Os processos legais de doação do terreno ainda precisam ser feitos pela Prefeitura de Rio Bananal, mas a diretoria da empresa esteve no município na semana passada para conhecer o local.

"O processo de doação do terreno não foi concluído. Está tudo definido sobre a instalação da nova fábrica, mas não está pronto. Não depende da gente. Depende mais da aprovação da Câmara de Vereadores do município e da averbação da ata", explica.

A ideia da empresa é começar as obras nos próximos 30 dias. Ainda segundo o gerente, a fábrica vai produzir todo o portfólio de produtos, principalmente para aplicação de solo, como é o caso do fertilizante organomineral. Por isso, vai demandar a mão de obra de vários profissionais quando estiver funcionando.

"Terá oportunidades para todos os níveis, desde gerentes de produção até para o pessoal da parte de execução, como mistura e preparo de matéria-prima", afirma Figueiredo.

Segundo ele, a empresa tem uma história com o Espírito Santo. A nova unidade vai dar suporte a regiões estratégicas para a companhia já que, além de atender o Estado, também atenderá parte da Bahia, Minas Gerais e Rio de janeiro.

"O Espírito Santo tem uma logística que nos favorece no que tange a porto, transporte, aquisição e desenvolvimento de matéria-prima. O Estado tem várias culturas como café, mamão e pimenta. Essa diversidade de culturas e a posição geográfica fez com que tivesse uma atratividade maior", avalia.

SOBRE A EMPRESA