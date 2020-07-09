Vista noturna da unidade da Samarco, em Ubu, Anchieta Crédito: Jefferson Rocio/Divulgação Samarco

Your browser does not support the audio element. Samarco confirma retomada em dezembro e vai abrir 700 vagas no ES

A previsão de retomada ainda que parcial das operações da Samarco , no Sul do Espírito Santo , já fez a empresa criar 1,3 mil empregos diretos e vai gerar mais 700 vagas até o fim do ano. Mesmo em meio à pandemia de coronavírus , a indústria confirmou a expectativa de que a primeira usina de Ubu, em Anchieta , seja religada no início de dezembro.



As informações foram dadas pelo gerente-geral de operações da empresa, Sérgio Mileipe, em uma live realizada nesta quinta-feira (9). A companhia está com as atividades paralisadas desde novembro de 2015 quando houve o rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais

"Tivemos problemas com a pandemia, mas conseguimos estabelecer controles rigorosos e estamos conseguindo manter a data de dezembro. Aqui em Ubu, estamos com 61% da preparação concluída", afirmou Mileipe.

Entre as ações para minimizar riscos estão a adoção de regime de home office e escalonamento através de revezamento semanal. Assim, segundo a empresa, foi reduzido em cerca de 60% o fluxo de pessoas nas suas unidades, mas mantém atividades prioritárias e essenciais.



Até o momento, 1,3 mil pessoas já foram contratadas para trabalhar na mobilização e operação da usina 4, a primeira que será religada. A expectativa da empresa é de que, até o fim do ano, o número chegue a 2 mil. Mileipe afirmou que a Samarco está compromissada em fazer contratação de mão de obra e fornecedores locais.

"Temos visto que o nível de aproveitamento de empresas locais está sendo muito bom. Temos bastante empresas do Estado, inclusive de Anchieta, Guarapari e Cachoeiro. Quanto às nossas contratações, até o momento estamos mantendo um nível de 80% de aproveitamento de residentes da área de influência direta da empresa" Sérgio Mileipe - Gerente-geral de operações da Samarco

ETAPAS

A expectativa do gerente-geral é que a primeira fase da retomada da Samarco injete R$ 80 milhões no mercado capixaba. Inicialmente, a empresa deve operar com apenas 26% da capacidade, ou seja, com uma das quatro usinas em funcionamento.

Para especialistas, somados empregos diretos e indiretos, a retomada das atividades da mineradora no Estado deve promover 5 mil contratações. "No auge de sua operação, a Samarco representava cerca de 15 mil empregos na região. Esperamos que no retorno ela alcance 5 mil", afirmou o presidente do Fórum Mais Negócios, Durval Vieira.