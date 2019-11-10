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Infográfico

Veja o que muda com a retomada das operações da Samarco no ES

A Samarco anunciou que vai retomar suas atividades em 2020 com a extração de minério de ferro em Mariana, em Minas Gerais. O retorno vai provocar o religamento da usina de pelotização no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 nov 2019 às 23:05

Publicado em 09 de Novembro de 2019 às 23:05

Samarco anunciou que vai retomar suas atividades em 2020 com a extração de minério de ferro em Mariana, em Minas Gerais. A empresa teve autorização ambiental para usar a Cava de Alegria Sul, local onde será depositado parte dos rejeitos, que deve ser menor já que a produção usará a tecnologia a seco.
Com a volta da mineração, a empresa vai retomar aqui as atividades da planta de pelotização. Essa retorno deve movimentar a economia do município de Anchieta, no Litoral Sul do Estado e das cidades vizinhas.
A Gazeta preparou um infográfico com os principais impactos que a cidade teve com a parada da empresa e agora com a retomada da produção de pelotas de minério. Veja abaixo.

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