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Juliana Gavini

Artigo de Opinião

Valores inegociáveis

Uma indústria competitiva é produtiva, inovadora e cuida das pessoas

É preciso promover a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores, além de garantir sua segurança em todos os processos. Pessoas seguras, saudáveis e felizes tendem a ser mais produtivas
Juliana Gavini

Públicado em 

12 jul 2020 às 05:00
Indústria metalúrgica foi a que apresentou maior retração na comparação com abril de 2019
Indústria: qualidade de vida e de trabalho dos empregados garante maior produtividade Crédito: Divulgação Imetame
Crise de saúde pública e retração da economia. A pandemia da Covid-19 afeta toda a sociedade e gera um impacto significativo na indústria. Com um recuo na produção de 16,7% em abril, o que representa uma retração de 23,9% em relação ao mesmo mês de 2019, o setor industrial enfrenta novos desafios: manter-se ativo e produtivo, garantir a saúde de seus trabalhadores, lidar com a redução de demandas e as novas necessidades do mercado.
Pesquisa realizada pelo Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo (Ideies) aponta que 76% das empresas estão trabalhando com o volume de produção abaixo ou muito abaixo do esperado e 73% já apresentam queda de faturamento devido à pandemia.

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O cenário é complexo, porém é possível tratar as variáveis com uma avaliação integrada e foco nos resultados. O primeiro passo para manter a competitividade é cuidar das pessoas.
Saúde e segurança devem ser valores inegociáveis na estratégia da empresa. É preciso promover a saúde e a qualidade de vida dos trabalhadores, além de garantir sua segurança em todos os processos. Pessoas seguras, saudáveis e felizes tendem a ser mais produtivas, fortalecendo um círculo virtuoso de bem-estar e resultados.

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E a missão do Serviço Social da Indústria (Sesi) é ajudar as empresas na retomada de operações ou continuidade das atividades de forma segura e otimizada, com a elaboração e implementação do Plano de Enfrentamento à Covid-19, que inclui a testagem de trabalhadores e o monitoramento de sintomas. Uma ação com foco na prevenção do contágio, manutenção dos empregos e da atividade econômica, minimizando os impactos da pandemia em toda a sociedade.
Considerando ativos estratégicos que geram competitividade, o Sesi promove a saúde e segurança da indústria e de seus trabalhadores por meio de conhecimento, sensibilização, mobilização e oferta de soluções que visam maximizar os resultados. Em parceria com o Findeslab, desenvolve projetos de inovação para apoiar as empresas na solução de desafios complexos em questões de ergonomia, higiene ocupacional, longevidade e tecnologias para saúde.
Uma indústria competitiva é produtiva, inovadora e cuida das pessoas. E há 69 anos o Sesi cuida do capixaba e da indústria do Espírito Santo.
*A autora é diretora de Inovação e Tecnologia e de Saúde e Segurança do Sesi ES

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