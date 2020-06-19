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Economia solidária

Projetos sociais auxiliam a recuperação econômica local no ES

Projeto Casa Verde, em Vitória, contribui para a geração de renda mínima dentro da Capital durante a pandemia

Públicado em 

19 jun 2020 às 05:00
Aldren Vernersbach

Colunista

Aldren Vernersbach

Louis Vuitton reabre fábricas na França para a produção de máscaras
Produção de máscaras Crédito: David Gallard
A crise econômica instaurada pela pandemia do novo coronavírus afetou diretamente o mercado de trabalho de diversos setores da economia, resultado da desaceleração quase generalizada da produção global, nacional e local.
A maior parcela dos trabalhadores brasileiros está na informalidade (cerca de 41%), executando atividades de forma autônoma, sem qualquer proteção social, como seguro-desemprego e auxílio alimentação. No momento de pandemia e crise econômica decorrente do isolamento social que levou à paralisação da economia, esse grupo da população se encontra sem formas de garantir a renda mínima, essencial à sua subsistência.

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Nesse contexto, a economia local precisa ser estimulada, a fim de permitir a geração de renda dentro dos municípios capixabas, o que é ainda mais imprescindível nas áreas urbanas. Projetos sociais têm buscado promover meios para prover renda à população mais vulnerável.
O Projeto Casa Verde, em Vitória, formulou um modelo de ação social para ajudar na geração de renda mínima em regiões da Capital durante a paralisação econômica na pandemia, procurando apoiar moradores da cidade.
Aloísio Varejão, um dos fundadores e voluntários do Projeto Casa Verde, redefiniu as atividades da instituição, priorizando ações que apoiem e contribuem para a imediata geração de renda dentro da cidade de Vitória. O segmento de confecções foi o primeiro a ser estimulado, criando-se um núcleo de produção de máscaras de proteção, alocando moradores desempregados da Capital nas funções, garantindo-lhes uma renda mínima.

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O projeto ajuda famílias e apoia o comércio local, ao oferecer maneiras de geração de renda e estimular o consumo de produtos e serviços de empresas da região pelos seus moradores, criando um efeito de economia circular dentro de bairros da cidade.
A gravidade da crise econômica reflete a urgência de projetos capazes de criar dispositivos que garantam a renda mínima à população pertencente aos estratos mais vulneráveis da economia local. Esse formato de ação social pode ser reproduzido em outras cidades do Espírito Santo, sendo comandado por prefeituras ou entidades do terceiro setor, como, o Projeto Casa Verde.

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Doações de materiais têxteis para o núcleo, além de alimentos e produtos de higiene a serem distribuídos pelo Projeto Casa Verde, em Vitória, podem ser realizados no seguinte endereço, onde está o contato da instituição: Projeto Casa Verde - (27) 99927-9953 -  Rodovia Serafim Derenzi, nº 4.573, São José (Grande São Pedro), Vitória.

Aldren Vernersbach

A economia capixaba tem espaço aqui, com textos do economista, pesquisador e consultor, vinculado ao Instituto de Economia da UFRJ, membro do GEE, economista-membro da International Association for Energy Economics (IAEE) e do Institute for New Economic Thinking (INET)

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