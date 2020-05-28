Dá para ter esperança? Agora é a solidariedade quem dá as cartas

Solidariedade Crédito: Freepik/Divulgação

“Depende de nós / Se este mundo ainda tem jeito / Apesar do que o homem tem feito / Se a vida sobreviverá” (Depende de nós, Ivan Lins e Vitor Martins)



Além de tanta notícia ruim que nos chega todos os dias por causa da pandemia , ainda precisamos desconfiar de tudo que é noticiado, afinal, também estamos convivendo com o fenômeno das fake news.

Ainda bem que no meio dos acontecimentos lamentáveis e catastróficos, há fatos positivos que nos deixam esperançosos, como tem sido os gestos de solidariedade de muita gente. Por outro lado, também aparecem a toda hora notícias sobre golpes dados por quem se aproveita da situação de excepcionalidade pela qual passa o mundo.

Mas a solidariedade tem se mostrado a “mola mestra” de uma nova etapa da humanidade, uma vez finalizada o momento drástico de contágio da Covid-19. E aqui cabe lembrar uma das definições de mola mestra: “uma espécie de fio condutor para nos levar a algum outro ponto mais acima do qual estamos. Seria o que nos impulsiona na direção correta para alcançarmos algo novo, melhor ou superior”.

O desprendimento também está sendo apontado como algo que nos caracterizará no período pós-pandemia. Mas, se assim for, por que se formaram filas de consumidores na porta de lojas como a Zara logo após as medidas de relaxamento do isolamento social em lugares como a França e a China? Como é possível explicar a avidez consumista imediatamente ao fim do período de confinamento, quando se imaginava que todos teriam como prioridade sair às ruas para encontrar pessoas, ir aos parques, deitar na grama, ouvir o vento mexer as folhas das árvores...? Ou seria esta notícia das filas na porta da Zara apenas mais uma fake news?

E na Itália, quando logo após o relaxamento da quarentena, mas ainda com orientações do governo para que a população mantivesse distanciamento preventivo, se viram centenas de jovens amontoados em bares e festas ao ar livre?

A provável ameaça de que o coronavírus permaneça de modo crônico em nosso planeta, tal como já está sendo cogitado pela Organização Mundial da Saúde, implicará que diversas medidas adotadas durante o confinamento atual não serão efêmeras, devendo se tornar permanentes.

Deste modo, as possíveis consequências positivas e negativas do pós-pandemia já começam a ser esboçadas por órgãos de governo, institutos de pesquisa, cientistas e, por que não?, por aqueles especialistas formados pelo Google e que dominam todo tipo de assunto.

Se a questão ambientalista era até a pouco tempo a preocupação principal, isso tende a mudar. Exemplo: por conta da poluição produzida com plásticos, como os canudos, copos e embalagens descartáveis em geral, que foram inclusive responsáveis pela morte de diversos animais terrestres e marítimos, havia um movimento para a extinção deste tipo de produto ou material (reforçado até por leis edílicas em algumas cidades brasileiras que proibiram o uso de canudo plástico). Agora, ao contrário, é provável que haja uma política sanitária de retorno ao uso de descartáveis, a despeito dos impactos ambientais deste tipo de ação.

Ou seja, se a coleta e tratamento do lixo já era um sério problema a ser enfrentado pelas cidades e suas populações, notadamente em países em desenvolvimento como é o caso do Brasil, o risco dele se agravar é iminente, até por que num primeiro momento a dificuldade financeira dos governos federal, estaduais e municipais implicará em cortes em diversas políticas públicas, incluindo nas ações de saneamento.