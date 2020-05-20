A necessária luta para que todas as vidas sejam passíveis de luto

Luta contra a homofobia Crédito: Divulgação

No domingo, 17 de maio, foi o Dia Internacional de Luta Contra a LGBTQIfobia. Há 30 anos, a Organização Mundial da Saúde retirou a homossexualidade da lista internacional de doenças e a data do 17 de maio é celebrada, mas também é um momento de denúncia diante de tanta violência e violação existente nas ruas, nas casas e no mercado de trabalho contra a população LGBTQI+.

A retirada da homossexualidade da lista de doenças há três décadas poderia remeter a um cenário mais benéfico de vitórias, mas o que se apresenta no Brasil, infelizmente, é uma realidade bem diferente da esperada. Se pensamos em dados oficiais com relação às violências contra a população LGBTQI+, somente começaram a ser contabilizados no ano passado, quando o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2019 pela primeira vez divulgou levantamento de dados oficiais nacionais de segurança pública sobre violência LGBTIfóbica, obtidos a partir de requerimentos por meio da Lei de Informação.

Observou-se que apenas dez dos 26 Estados e Distrito Federal apresentaram dados referentes a registros de homicídios dolosos contra população LGBTQI+, por exemplo. Além disso, somente dois Estados em 2017 e três em 2018 reportaram a existência de delegacias especializadas, o que evidencia a ausência de uma rede de atendimento da população LGBTI+ em casos de violência. O Espírito Santo ficou de fora dessa lista.

Também foi só no ano passado que ocorreu a criminalização da homofobia, por decisão do Supremo Tribunal Federal , após inércia do Legislativo em atender à demanda da população brasileira que tem em sua história a tristeza de liderar o ranking de países que mais matam transexuais, com o cenário de que a cada dez crimes, oito apresentam requintes de crueldade, como o uso excessivo de violência, esquartejamentos e afogamentos. Como alerta Berenice Bento, é uma morte ritualizada, violenta, com recados precisos de não aceitação de corpos que não se encaixam no que acreditam ser o “padrão” aceitável.