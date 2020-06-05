Investimentos públicos são essenciais para a recuperação econômica

BR 262: obra de duplicação é importante para a infraestrutura do Estado Crédito: Vitor Jubini

Diante da centralidade da atuação estatal para debelar a crise atual, o Estado capixaba tem a possibilidade de definir quais os projetos serão capazes de promover uma recuperação econômica mais acelerada, objetivando atender à urgente necessidade de gerar emprego e renda, promovendo ainda a ampliação da competitividade do território capixaba.

Investimentos públicos precisam ser muito bem avaliados, tendo em vista a sua capacidade de contribuir para o desenvolvimento de longo prazo. No contexto de crise econômica, os investimentos devem ser definidos seguindo os critérios de: (i) capacidade de geração de emprego; (ii) utilidade no médio e longo prazos; e (iii) capacidade de elevar a produtividade e competitividade.

Obras em rodovias, infraestruturas associadas a esse modal logístico (pontes, túneis), infraestrutura de telecomunicações e saneamento básico têm esse potencial e são factíveis, devendo ser priorizadas.