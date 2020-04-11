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Efeito do coronavírus

Na pandemia, chegou a vez de o Estado retomar o seu protagonismo

A crise da Covid-19 coloca novamente no centro das discussões, e agora em escala global, o papel do Estado. O único ente a ser capaz de liderar, coordenar e implementar ações que possam conter as sucessivas ondas de impactos negativos

Públicado em 

11 abr 2020 às 05:00
Orlando Caliman

Colunista

Orlando Caliman

Mudança de hábito nas relações pessoais por causa do coronavírus
Mudança de hábito nas relações pessoais por causa do coronavírus Crédito: Divulgação
Foram as ideias e os avanços teóricos desenvolvidos pelo economista John Maynard Keynes e, por consequência, as políticas públicas delas derivadas, especialmente geradas na década de 1930, em meio à maior depressão econômica da história do capitalismo, que possibilitaram não somente a saída da grande crise, mas também um “boom” de prosperidade que perdurou até a década de 1970.
Em décadas subsequentes, no entanto, gradualmente essas ideias, revolucionárias à sua época, foram sendo colocadas de escanteio e perderam pegada. Ideias velhas mas que, sob novas roupagens, passaram a ganhar espaços, sobretudo aquelas relacionadas ao conceito de Estado, num sentido amplo, e seus papeis na sociedade e na economia. Não faltaram, ou ainda não faltam, quem acredite na perspectiva de um Estado mínimo.

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Parece-nos que essa pandemia da Covid-19 vem a colocar novamente no centro das discussões, e agora em escala global, o papel do Estado. O único ente, agora, a ser capaz de liderar, coordenar e implementar ações que possam conter as sucessivas ondas de impactos negativos. Naturalmente, com desempenhos variados de país a país. Aqueles mais organizados e preparados, como Coreia do Sul, tendem a sair na frente. Vem se dissipando, assim, o medo em relação às ideias de Keynes.
O que observamos hoje nas economias mundo afora, e que é o caso do nosso Brasil, é um rompimento abrupto dos elos monetários, ou seja, da circulação do dinheiro, que em situação de normalidade faz a ligação entre quem produz e quem consome. Como estamos lidando com entes privados e autônomos em suas decisões, essa ruptura provoca um efeito tipo manada: consumidores evitam gastar e produtores reduzem suas ofertas, compulsoriamente ou pelo receio de não conseguir vender. Temos aí uma equação sem perspectiva de solução, ou seja, uma verdadeira inequação.

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Nessas circunstâncias, nenhuma organização privada ou ente privado independente tem capacidade para resolver essa inequação. E é ai que aparece a figura do Estado como esse único ente capaz, mesmo que minimamente, organizar e, por exemplo, conectar esses elos monetários rompidos. E é o que estão fazendo praticamente todos os países do mundo, cada um a seu modo. A vez, agora, é do Estado.

Orlando Caliman

É economista. Analisa, aos sábados, o ambiente econômico do Estado e do país, apontando os desafios que precisam ser superados para o desenvolvimento e os exemplos de inovação tecnológica

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