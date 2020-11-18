Alinutri vai investir R$ 30 milhões e criar 374 vagas de emprego em Viana

A Alinutri Nutrição Animal vai investir mais de R$ 30 milhões em inovação tecnológica e na expansão de sua fábrica em Viana até 2022. A expectativa é que a empresa, que hoje emprega cerca de 700 colaboradores, crie mais 374 vagas de trabalho no período, conforme anúncio feito nesta terça-feira (18), em conjunto com o governo do Estado.
Entre os investimentos previstos estão a instalação de duas novas plantas de extrusão; instalação de duas novas plantas de peletização; implantação da primeira planta de processamento de suplementos pastosos; modernização das plantas de produção de suplementos minerais; ampliação do centro de distribuição; ampliação da frota e construção de um centro de recepção e armazenamento de grãos.
Criada ao final da década de 1980, voltada inicialmente para a fabricação de rações e concentrados para animais de produção então com o nome Nutriave , a empresa também produz, atualmente, rações para cães, gatos, e pássaros.
O diretor administrativo do Grupo, Pablo Malini, esclareceu u que os investimentos visam não apenas o aumento da produção, como também a diversificação do portfólio. Hoje temos o maior nicho de produtos e além de aumentar, vamos diversificar, principalmente, com melhoria tecnológica. Seremos a primeira empresa capixaba em alguns segmentos como a de nutrição clínica para cães e gatos; alimentos específicos para fases e também a suplementação para cães e gatos e outros animais. Os investimentos passam por esta linha."
O diretor presidente do grupo, Laert Malini, acrescentou que a ideia da empresa é permanecer no Estado, e continuar expandindo.
Estamos muito felizes com essa notícia. O mercado de alimentos para animais tem crescido muito no Brasil e no mundo, e é bom ter uma empresa dessa ancorada no Espírito Santo, declarou o governador Renato Casagrande, destacando que o ambiente de negócios do Estado é propício para o desenvolvimento das empresas.
Nosso objetivo é ter um excelente ambiente de negócios, a fim de gerar empregos, gerar receita para o Estado, que nos permite fazer investimentos em outras áreas. Diversas condições favorecem, inclusive no que diz respeito a educação de qualidade, e boa mão de obra, completou.
O secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, destacou que o investimento é de grande importância para o Espírito Santo, e, mais especificamente para Viana, pois é uma das empresas que mais emprega no município. Isso contribui fortemente para o desenvolvimento da cidade.