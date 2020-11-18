Alinutri vai investir R$ 30 milhões e criar 374 vagas de emprego em Viana

Empresa vai ampliar produção da fábrica em Viana Crédito: Divulgação/Alinutri

R$ 30 milhões em inovação tecnológica e na expansão de sua fábrica em 374 vagas de trabalho no período, conforme anúncio feito nesta terça-feira (18), em conjunto com o A Alinutri Nutrição Animal vai investir mais deem inovação tecnológica e na expansão de sua fábrica em Viana até 2022. A expectativa é que a empresa, que hoje emprega cerca de 700 colaboradores, crie maisde trabalho no período, conforme anúncio feito nesta terça-feira (18), em conjunto com o governo do Estado

Entre os investimentos previstos estão a instalação de duas novas plantas de extrusão; instalação de duas novas plantas de peletização; implantação da primeira planta de processamento de suplementos pastosos; modernização das plantas de produção de suplementos minerais; ampliação do centro de distribuição; ampliação da frota e construção de um centro de recepção e armazenamento de grãos.

Criada ao final da década de 1980, voltada inicialmente para a fabricação de rações e concentrados para animais de produção  então com o nome Nutriave , a empresa também produz, atualmente, rações para cães, gatos, e pássaros.

O diretor administrativo do Grupo, Pablo Malini, esclareceu u que os investimentos visam não apenas o aumento da produção, como também a diversificação do portfólio. Hoje temos o maior nicho de produtos e além de aumentar, vamos diversificar, principalmente, com melhoria tecnológica. Seremos a primeira empresa capixaba em alguns segmentos como a de nutrição clínica para cães e gatos; alimentos específicos para fases e também a suplementação para cães e gatos e outros animais. Os investimentos passam por esta linha."

O diretor presidente do grupo, Laert Malini, acrescentou que a ideia da empresa é permanecer no Estado, e continuar expandindo.

Estamos muito felizes com essa notícia. O mercado de alimentos para animais tem crescido muito no Brasil e no mundo, e é bom ter uma empresa dessa ancorada no Espírito Santo, declarou o governador Renato Casagrande , destacando que o ambiente de negócios do Estado é propício para o desenvolvimento das empresas.

Nosso objetivo é ter um excelente ambiente de negócios, a fim de gerar empregos, gerar receita para o Estado, que nos permite fazer investimentos em outras áreas. Diversas condições favorecem, inclusive no que diz respeito a educação de qualidade, e boa mão de obra, completou.