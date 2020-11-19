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Rodada de negócios

Indústrias da Serra vão comprar produtos e serviços de pequenas  empresas

Grandes fábricas e hospitais no município vão apresentar suas demandas e selecionar negócios para ampliar cadeia de fornecedores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 16:23

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 16:23

Linha de produção da Fibrasa
Linha de produção da Fibrasa, indústria de embalagens na Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Grandes empresas localizadas no município da Serra querem ampliar a cadeia de fornecedores atraindo micro e pequenos negócios. Várias indústrias, hospitais e até um supermercado vão participar de uma rodada de negócios para apresentar demandas e selecionar produtos e serviços que podem ser oferecidos por pequenas empresas do Espírito Santo.
Fomentado pela Associação dos Empresários da Serra (Ases) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o encontro será virtual e aceita inscrições de forma gratuita até o dia 25 de novembro pela internet, por onde também é possível ver a lista de compras das empresas.

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A rodada virtual será no dia 2 de dezembro, das 13h30 às 17h30. Entre as empresas compradoras estão Fortlev, Biancogres, Viminas, Fibrasa, Afort, Motociclo, Hospital Meridional Serra, Cerâmica S/A, Konyk, Supermercado Falqueto e São Bernardo Apart Hospital.
Na ocasião, as micro e pequenas empresas inscritas terão a oportunidade de apresentar o portfólio de produtos e serviços que podem atender às demandas apresentadas pelas grandes empresas da Serra.
Segundo os organizadores, a iniciativa pretende trazer competitividade às micro e pequenas empresas, além de proporcionar meios para geração de negócios entre empresas compradoras e pequenos negócios fornecedores com objetivos em comum e para que empresas continuem fazendo negócios entre si, considerando a situação de distanciamento social, provocada pela pandemia da Covid-19.

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