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Inovação

Petrobras vai investir R$ 500 mil em tecnologia 3D de startup do ES

Projeto da Mogai, que criou uma câmera diferente, vai ajudar a monitorar a corrosão das plataformas e gerenciar a pintura nas embarcações da petroleira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2020 às 12:21

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 12:21

Plataforma da Petrobras - P 70 - que produz gás natural
Plataforma da Petrobras - P 70 - que produz gás natural Crédito: Agência Petrobras
Para se tornar mais inovadoras, indústrias com atuação no Espírito Santo estão se unindo a startups. Foi o que fez a Petrobras. A empresa selecionou a capixaba Mogai, entre outras 17 empresas do país, para participar de um programa de inovação em parceria com o Sebrae, a fim de desenvolver soluções que melhorem seus processos produtivos.
As empresas receberão investimentos no total de R$ 10 milhões, que serão divididos entre elas e aplicados no desenvolvimento de soluções para a companhia, nas áreas de tecnologias digitais, robótica, eficiência energética, corrosão, redução de carbono, modelagem geológica e tecnologias de inspeção. Inicialmente, cada empresa receberá R$ 500 mil.
A Mogai, especificamente, apresentou um projeto de tecnologia 3D para monitorar a corrosão das plataformas e gerenciar a pintura nas embarcações da empresa. Segundo o CEO da Mogai, Franco Machado, trata-se de uma espécie de câmera 3D, desenvolvida inicialmente com foco na operação em indústrias de transformação e em mineradoras, medindo a quantidade de minério, grãos e outros.
Ela cria uma imagem diferente da foto em 2D que estamos acostumados, mas um modelo 3D com as dimensões reais do que está fotografando. É uma tecnologia com diversas aplicações, e vendemos para diversas indústrias, com adaptações para cada caso.
Franco Machado, CEO da Mogai
CEO da Mogai, Franco Machado Crédito: Acervo pessoal
No caso do modelo adaptado para a Petrobras, o sistema poderá ser aplicado em soluções de análise de corrosão, inspeção visual, entre outros, aumentando assim a eficiência no planejamento das intervenções em campo.

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"Interagir com startups é uma experiência transformadora, que nos conecta às inúmeras iniciativas para a aceleração da inovação na companhia. Estamos abertos às ideias inovadoras capazes de gerar valor para o nosso negócio e oferecer soluções ágeis para as demandas do setor, afirma o diretor de Transformação Digital e Inovação da companhia, Nicolás Simone.
Para os projetos finalizados com sucesso, a Petrobras buscará viabilizar a continuidade do seu desenvolvimento, com a implantação e testes em campo de um lote piloto ou serviço pioneiro.

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