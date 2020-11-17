Startup do ES participa de feira de negócios e inovação em Dubai

Ronaldo Cohin, bacharel em Ciência da Computação, é o criador da startup Jade, voltada à criação de jogos que auxiliam o tratamento de deficiências cognitivas. A ideia de Cohin surgiu para ajudar o filho Lucas, diagnosticado com autismo de alta funcionalidade aos 2 anos de idade. O mais famoso produto da startup é o aplicativo Jade Autism, para autistas e portadores da síndrome de down, que já recebeu vários prêmios internacionais e passará a ser utilizada em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes.