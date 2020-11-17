Startup do ES participa de feira de negócios e inovação em Dubai

A startup do ES Jade Autism, que desenvolve aplicativos para pacientes com autismo, participará da Gitex Future Stars, uma das maiores feiras de negócios e inovação do mundo, de 6 a 9 de dezembro de 2020, em Dubai. A Apex Brasil selecionou 5 empresas brasileiras pra do evento, que terá pela primeira vez a participação de uma do ES.
Ronaldo Cohin, bacharel em Ciência da Computação, é o criador da startup Jade, voltada à criação de jogos que auxiliam o tratamento de deficiências cognitivas. A ideia de Cohin surgiu para ajudar o filho Lucas, diagnosticado com autismo de alta funcionalidade aos 2 anos de idade. O mais famoso produto da startup é o aplicativo Jade Autism, para autistas e portadores da síndrome de down, que já recebeu vários prêmios internacionais e passará a ser utilizada em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes.