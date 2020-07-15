Aplicativo do ES para pacientes com autismo será usado em Abu Dhabi

Ronaldo Cohin Crédito: Divulgação

Bacharel em Ciência da Computação, Ronaldo Cohin criou a startap Jade, voltada à criação de jogos que auxiliam o tratamento de deficiências cognitivas, para ajudar o filho Lucas, diagnosticado com autismo de alta funcionalidade aos 2 anos de idade. O mais famoso é o aplicativo Jade Autism, para autistas e portadores da síndrome de down, que já recebeu vários prêmios internacionais e passará a ser utilizada em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes. "Fomos escolhidos pelo Hub 71 de Abu Dhabi pra levar o Jade pra aquela região. Estamos felizes em ver a internacionalização do nosso aplicativo", diz.

A plataforma coleta dados de comportamento da criança, enquanto ela interage com o game, que estimula ao jogador a fazer associações com figuras do dia a dia, a exemplo de animais. Esses dados viram relatórios em dashboard valiosíssimos para os seus respectivos terapeutas.

ANIVERSÁRIO 1

Fabiana Rassele Croce, a aniversariante Manuela Croce Murad e o cão Logan: celebrando 23 aninhos com almoço em família. Crédito: Divulgação

LIVE CULTURAL

Bruno Lima convida o ex-Secretário de Cultura do Espírito Santo, João Gualberto, para uma live, logo mais, às 20 horas. Entre os temas que irão pautar o encontro está a importância da identidade e afirmação do “fazer cultural” capixaba, diante dos desafios experimentados por conta da pandemia e do isolamento social. A transmissão acontece no instagram da . O produtor culturalconvida o ex-Secretário de Cultura do Espírito Santo,, para uma live, logo mais, às 20 horas. Entre os temas que irão pautar o encontro está a importância da identidade e afirmação do “fazer cultural” capixaba, diante dos desafios experimentados por conta da pandemia e do isolamento social. A transmissão acontece no instagram da Sagui Eventos

ANIVERSÁRIO 2

Estevão Covre celebrou 99 anos, ao lado da família Crédito: Mônica Zorzanelli

OUTLET EM TEMPOS DE PANDEMIA

Bruno Ferrador fechou uma parceria com o Exagerado “Em Casa” para garantir a participação de lojas do Shopping Vila Velha no maior outlet do Espírito Santo. Tradicional entre os capixabas, o evento acontece de 15 a 19 de julho e será totalmente on-line. O cliente fará as compras através do site Em meio à pandemia e à permanência das restrições no comércio,fechou uma parceria com o Exagerado “Em Casa” para garantir a participação de lojas do Shopping Vila Velha no maior outlet do Espírito Santo. Tradicional entre os capixabas, o evento acontece de 15 a 19 de julho e será totalmente on-line. O cliente fará as compras através do site Meu Exagerado , onde o shopping terá uma aba exclusiva com as lojas participantes, oferecendo descontos de até 60%.

ARQUITETURA E URBANISMO

O Instituto de Arquitetos do Brasil - Departamento do Espírito Santo (IAB-ES) debate o cenário da Arquitetura e Urbanismo no Espírito Santo e os novos caminhos que se delineiam após a pandemia pela Covid-19, nesta quinta-feira, dia 16/07, às 17 horas, em uma live que terá a participação dos arquitetos Greg Repsold e Sheila Basilio.

ANIVERSÁRIO 3

A aniversariante Giovanna Rosa e André Rosa: celebrando 50 anos em casa Crédito: Divulgação

EDUCAÇÃO EM 2020

Com a chegada do segundo semestre ainda em meio à pandemia e ao isolamento social, muitos setores econômicos têm considerado este um ano perdido. Mas, fazendo um balanço dos quatro meses de estudos remotos – bem às vésperas do recesso de julho para que alunos, famílias e equipes pedagógicas recarreguem as energias – o diretor pedagógico do Centro Educacional Leonardo Da Vinci, Mário Broetto, avalia que é preciso um olhar mais amplo quando se trata de educação.

“2020 não é um ano perdido. A crise nos trouxe oportunidades de desenvolver competências que em condições normais não teríamos. Falo do maior estímulo à autonomia, do convite à flexibilidade, à empatia e à colaboração, do abrir mão do próprio querer pelo bem coletivo, da percepção de vida em rede, da reconexão dos pais com a educação dos filhos, do desafio de gerenciar emoções, da ampliação da capacidade da escola de trabalhar as individualidades desde já e ainda mais no retorno às aulas presenciais, visto que cada aluno voltará com uma vivência diferente da própria quarentena. Tudo isso também é educação, pois diz respeito à formação integral de cidadãos”, finaliza o diretor.