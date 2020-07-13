Fotógrafo do ES assina editorial da escritora Djamila Ribeiro

O fotógrafo capixaba Thiago Bruno assina o editorial da escritora e filósofa, Djamila Ribeiro, para a revista "Ela", de O Globo, neste domingo (12 de julho). Uma das escritoras mais vendidas vendidas do Brasil soltou as tranças - que a tornaram um rosto famoso - para o fotógrafo. O resultado belíssimo foi publicado junto ao texto de Eduardo Vanini, em que a autora fala sobre a agenda internacional, o trabalho em meio à pandemia e suas obras antirracistas.
"Assim como enche também o fato de Djamila ter pedido para ser clicada, sem as tranças que tornaram seu rosto famoso, pelo fotógrafo Thiago Bruno, um talento que conheci durante a última semana de Paris, quando podia podíamos aglomerar nos restaurantes da moda."