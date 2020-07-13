Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Fotógrafo do ES assina editorial da escritora Djamila Ribeiro

Thiago Bruno clicou a filósofa mais lida da quarentena para a Revista Ela, de O Globo, deste domingo (12 de julho)

Públicado em 

13 jul 2020 às 15:00
Thiago Bruno, fotógrafo Crédito: Divulgação
O fotógrafo capixaba Thiago Bruno assina o editorial da escritora e filósofa, Djamila  Ribeiro, para a revista "Ela", de O Globo, neste domingo (12 de julho). Uma das escritoras mais vendidas vendidas do Brasil soltou as tranças - que a tornaram um rosto famoso - para o fotógrafo. O resultado belíssimo foi publicado junto ao texto de Eduardo Vanini, em que a autora fala sobre a agenda internacional, o trabalho em meio à pandemia e suas obras antirracistas. 
"Assim como enche também o fato de Djamila ter pedido para ser clicada, sem as tranças que tornaram seu rosto famoso, pelo fotógrafo Thiago Bruno, um talento que conheci durante a última semana de Paris, quando podia podíamos aglomerar nos restaurantes da moda."
Marina Caruso - Editora da Revista Ela de O Globo
Djamila Ribeiro
Djamila Ribeiro Crédito: Thiago Bruno

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Fotografia Ensaio fotográfico Pandemia Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados