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Renata Rasseli

Grupo comercial do ES prepara-se para celebrar 100 anos em 2021

O grupo Libanesa, sob a batuta dos irmãos Cesinha e Flávia Saade, vai comemorar o centenário de atividades comerciais

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 05:00

Públicado em 

11 jul 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Flavia Saade e Cesinha Saade
Flavia Saade e Cesinha Saade Crédito: Léo Gurgel
Um dos mais tradicionais do Espírito Santo, o grupo Libanesa se prepara para comemorar 100 anos de atividades comerciais em 2021. Sob o comando dos irmãos Cesinha e Flávia Saade, o grupo formado pelas lojas Libanesa Tecidos, Libanesa Homem e Maison Libanesa, vai comemorar a data com desfile, exposição de fotos e acervos que contam a história dos 100 anos. "Pretendemos ainda fazer uma festa com homenagem aos clientes  mais antigos e os  mais recentes", conta Cesinha. 
A história de sucesso da família Saade começou com Antônio Jacob Saade, avô de Cesinha e Flávia, com uma loja de armarinho, tecidos, perfumaria e acessórios na Avenida Jerônimo Monteiro,  no Centro de Vitória. Segundo Cesinha, o grupo de origem libanesa chega à quarta geração com "certos, erros, mas muita persistência, fé e um amor incondicional à aquilo que fazemos".

CHÁ DE BEBÊ

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Manuela Murad, Caio Perenzin, Bia Croce Bonadiman Perenzin, Lorena Rassele Croce, Fabiana Rassele Croce e Beatriz Rassele Croce Costa: à espera de Antônio Crédito: Divulgação

POSSE NA FINDES

Cristhine Samorini, presidente eleita da Findes
Cristhine Samorini, presidente eleita da Findes Crédito: Alexandre Mendonça
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GRÁVIDOS

Taynah e Greg Repsold esperando a chegada da Helena.
Taynah e Greg Repsold esperando a chegada da Helena. Crédito: Thiago Sarnaglia

PERSONAL TRAINER NO MUNDO CORPORATIVO

Eduarda Buaiz convidou a personal trainer Cris Marão para liderar o programa Desafio Movimente-se, que acaba de ser lançado na Buaiz Alimentos, e aproveita o momento de isolamento social para incentivar as pessoas a fazerem exercícios físicos em casa. A iniciativa da Buaiz Alimentos irá contemplar, inicialmente, 51 colaboradores, que terão acompanhamento personalizado, via aplicativo. Na primeira fase do programa, que começa na próxima semana, serão três meses de consultoria on-line gratuita.

CASAMENTO 

Priscilla Voss Ventorim Altoé e Eron Altoé
Priscilla Voss Ventorim Altoé e Eron Altoé: enlace religioso na Pedra Azul, somente para os pais. A festa ficou para 2021  Crédito: Damm Fotografia - Eric e Juliana Damm

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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