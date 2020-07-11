Grupo comercial do ES prepara-se para celebrar 100 anos em 2021

Flavia Saade e Cesinha Saade Crédito: Léo Gurgel

Um dos mais tradicionais do Espírito Santo, o grupo Libanesa se prepara para comemorar 100 anos de atividades comerciais em 2021. Sob o comando dos irmãos Cesinha e Flávia Saade, o grupo formado pelas lojas Libanesa Tecidos, Libanesa Homem e Maison Libanesa, vai comemorar a data com desfile, exposição de fotos e acervos que contam a história dos 100 anos. "Pretendemos ainda fazer uma festa com homenagem aos clientes mais antigos e os mais recentes", conta Cesinha.

A história de sucesso da família Saade começou com Antônio Jacob Saade, avô de Cesinha e Flávia, com uma loja de armarinho, tecidos, perfumaria e acessórios na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória. Segundo Cesinha, o grupo de origem libanesa chega à quarta geração com "certos, erros, mas muita persistência, fé e um amor incondicional à aquilo que fazemos".

CHÁ DE BEBÊ

Manuela Murad, Caio Perenzin, Bia Croce Bonadiman Perenzin, Lorena Rassele Croce, Fabiana Rassele Croce e Beatriz Rassele Croce Costa: à espera de Antônio Crédito: Divulgação

POSSE NA FINDES

Cristhine Samorini, presidente eleita da Findes Crédito: Alexandre Mendonça

O presidente da Findes, Léo de Castro, e a presidente eleita, Cristhine Samorini, convidam para a posse do Conselho de Administração da Findes. Será no próximo dia 29, às 17h, em formato virtual.

GRÁVIDOS

Taynah e Greg Repsold esperando a chegada da Helena. Crédito: Thiago Sarnaglia

PERSONAL TRAINER NO MUNDO CORPORATIVO

Eduarda Buaiz convidou a personal trainer Cris Marão para liderar o programa Desafio Movimente-se, que acaba de ser lançado na Buaiz Alimentos, e aproveita o momento de isolamento social para incentivar as pessoas a fazerem exercícios físicos em casa. A iniciativa da Buaiz Alimentos irá contemplar, inicialmente, 51 colaboradores, que terão acompanhamento personalizado, via aplicativo. Na primeira fase do programa, que começa na próxima semana, serão três meses de consultoria on-line gratuita.

CASAMENTO