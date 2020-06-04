Primeira gráfica do ES comemora 100 anos de atividades

Cristhine Samorini é a diretora comercial da Grafitusa Crédito: Breno Denicoli | Divulgação

A Grafitusa, primeira gráfica do Espírito Santo comemora 100 anos de atividades. Em toda sua história, a empresa foi pioneira no uso de máquinas de última geração no Brasil, que garantiam fluidez na produtividade e excelência em seus produtos. Sempre acompanhando as necessidades do mercado, também foi a primeira do Espírito Santo a inovar com máquinas digitais e a primeira gráfica capixaba a conquistar o selo de certificação FSC, que garante que os produtos oferecidos são ambientalmente corretos. Cristhine Samorini, diretora comercial da gráfica e a 4ª geração a assumir o empreendimento, comemora o marco. "Temos uma trajetória muito importante dentro do setor gráfico capixaba. Sem dúvidas, é o momento de olhar adiante, uma oportunidade de se reinventar. É claro que o momento gerou uma ruptura importante, mas vamos em frente resilientes. Fico muito feliz com esse centenário, o desafio é grande nesse novo momento de atuação do setor, é um pacote muito completo que carregamos a partir de agora, mas que com certeza sairemos mais fortes", disse.

PRODUTOS DA TERRA

Eduarda Buaiz aderiu ao movimento “Produto 100% capixaba”, uma iniciativa da Findes para valorização dos produtos alimentícios e de bebidas produzidos no Espírito Santo. O selo já começa a ser utilizado pelo Café Numero Um. A ação é mais uma iniciativa da empresa focada no fortalecimento dos empreendedores locais e dos negócios capixabas.

GALERIA DE ARTE NA ERA DIGITAL

Sandra Matias e Lara Brotas Crédito: Mônica Zorzanelli

Lara Brotas e Sandra Matias preparam sua galeria de arte para a era digital. Além de oferecer uma programação gratuita online que envolvem takeover, lives e encontros via zoom, a galeria vai oferecer cursos online a partir de julho e, nesta quinta-feira (04), às 19h, acontecerá uma amostra do que serão os cursos online MBAC, com o nome Encontros com o Sensível. "Nesses encontros falaremos sobre diversos temas que envolvem a arte e as relações humanas, e a atualização do nosso olhar sobre as questões contemporâneas", diz Lara.

A ação vai envolver os participantes com experiências sensíveis e a arte, com a curadoria de vinhos de Rodrigo Mazzei, capixaba, criador do canal Direito e Vinho, que irá sugerir um vinho a partir dos temas propostos.

Para a estreia do Encontro com o Sensível, Juarez Gustavo Soares, primeiro capixaba a chegar ao cume do Monte Everest e o psicanalista Ítalo Campos falarão sobre o tema “Ser sensível - como estar disponível para a arte?” E a uva convidada é a Carménère.