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Renata Rasseli

Primeira gráfica do ES comemora 100 anos de atividades

A Grafitusa foi a pioneira em usar máquinas digitais e a primeira gráfica capixaba a conquistar o selo de certificação sustentável

Públicado em 

04 jun 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

A industrial Cristhine Samorini, da Grafitusa, presidirá a Findes de 2020 a 2023
 Cristhine Samorini é a diretora comercial da Grafitusa Crédito: Breno Denicoli | Divulgação
A Grafitusa, primeira gráfica do Espírito Santo comemora 100 anos de atividades. Em toda sua história, a empresa foi pioneira no uso de máquinas de última geração no Brasil, que garantiam fluidez na produtividade e excelência em seus produtos. Sempre acompanhando as necessidades do mercado, também foi a primeira do Espírito Santo a inovar com máquinas digitais e a primeira gráfica capixaba a conquistar o selo de certificação FSC, que garante que os produtos oferecidos são ambientalmente corretos. Cristhine Samorini, diretora comercial da gráfica e a 4ª geração a assumir o empreendimento, comemora o marco. "Temos uma trajetória muito importante dentro do setor gráfico capixaba. Sem dúvidas, é o momento de olhar adiante, uma oportunidade de se reinventar. É claro que o momento gerou uma ruptura importante, mas vamos em frente resilientes. Fico muito feliz com esse centenário, o desafio é grande nesse novo momento de atuação do setor, é um pacote muito completo que carregamos a partir de agora, mas que com certeza sairemos mais fortes", disse.

PRODUTOS DA TERRA

Eduarda Buaiz aderiu ao movimento “Produto 100% capixaba”, uma iniciativa da Findes para valorização dos produtos alimentícios e de bebidas produzidos no Espírito Santo. O selo já começa a ser utilizado pelo Café Numero Um. A ação é mais uma iniciativa da empresa focada no fortalecimento dos empreendedores locais e dos negócios capixabas.

GALERIA DE ARTE NA ERA DIGITAL

Dia das Crianças com arte: Sandra Matias e Lara Brotas
Sandra Matias e Lara Brotas Crédito: Mônica Zorzanelli
Lara Brotas e Sandra Matias preparam sua galeria de arte para a era digital. Além de oferecer uma programação gratuita online que envolvem takeover, lives e encontros via zoom, a galeria vai oferecer cursos online a partir de julho e, nesta quinta-feira (04), às 19h,  acontecerá uma amostra do que serão os cursos online MBAC, com o nome Encontros com o Sensível. "Nesses encontros falaremos sobre diversos temas que envolvem a arte e as relações humanas, e a atualização do nosso olhar sobre as questões contemporâneas", diz Lara.
A ação vai envolver os participantes com experiências sensíveis e a arte, com a curadoria de vinhos de Rodrigo Mazzei, capixaba, criador do canal Direito e Vinho, que irá sugerir um vinho a partir dos temas propostos.
Para a estreia do Encontro com o Sensível, Juarez Gustavo Soares, primeiro capixaba a chegar ao cume do Monte Everest e o psicanalista Ítalo Campos falarão sobre o tema “Ser sensível - como estar disponível para a arte?” E a uva convidada é a Carménère.
“A Carménère é uma sobrevivente. Quando se imaginava quase extinta em seu local de origem (Bordeaux), a variedade ressurgiu no Chile. Vinhos com 100% da Carménère trazem o espírito de renascimento, de uma nova vida, de recomeço”, ressalta Mazzei.

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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