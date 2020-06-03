Câmara do Vestuário lança campanha de apoio à moda capixaba

Selo da campanha "Moda Capixaba" Crédito: Divulgação

Diante da pandemia do Covid-19, e com o fechamento total do comércio durante quase dois meses, o setor do vestuário capixaba sofreu fortes impactos nas vendas. De acordo com pesquisa realizada pela Premium Opinião Pública (POP) com 50 empresas locais no mês de maio, 96% tiveram redução nas vendas, sendo que 20% zeraram as vendas, e outros 54% tiveram uma redução de 61% ou mais nas vendas. Entre as demissões, 60% das empresas já o fizeram.

Em virtude deste cenário, a Câmara do Vestuário criou uma campanha para incentivar as marcas locais e o consumidor a valorizar o vestuário capixaba: “Moda Capixaba: Eu apoio. Eu compro. Eu uso.”

A indústria têxtil sempre foi representativa na economia capixaba. A Câmara do Vestuário da Findes congrega seis sindicatos empresariais do Estado do Espírito Santo, que representam 1000 empresas, que de forma direta e indireta empregam cerca de 30 mil profissionais, com impacto em mais de cem mil capixabas.

“O setor do vestuário abrange todo o Estado e com esta campanha queremos fazer um conjunto de ações que potencialize a indústria da moda criativa, que envolve não só o lojista, mas toda uma cadeia produtiva, desde a costureira, o estilista, a estamparia, o design, vendedor, oferecendo mais inclusão social”, afirma o Presidente da Câmara do Vestuário, José Carlos Bergamin.

O movimento visa atingir 200 lojas que serão adesivadas com a marca da campanha que conta com as cores da bandeira do Espírito Santo, além de camisas que serão distribuídas para os lojistas, a fim de incentivar o consumo de produtos da indústria capixaba. “Precisamos sensibilizar o consumidor quanto à importância de não só andar na moda e sim, ajudar uma cadeia produtiva que envolve milhares de pessoas que trabalham no setor”, explica Bergamin.

PESQUISA

Ainda, segundo a pesquisa, a expectativa de faturamento para o 2º trimestre e semestre de 2020, comparado a 2019, é de redução para 92% e 90%, respectivamente. A redução no 2º semestre será maior ou igual a 61% para 83,7% das empresas. “Essa expectativa está alinhada com o fechamento de empresas do setor, uma vez que 64,6% acreditam que pelo menos 21% das empresas fecharão”, pontua.