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Indústria de óleo e gás

Empresa na Serra produz quase 100 km de equipamentos para o pré-sal

A companhia Shawcor, localizada no Polo Piracema, está fabricando revestimentos de tubos para serem usados na extração de petróleo a grandes profundidades

Públicado em 

09 fev 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Produção em fábrica da Serra de revestimento de tubos usados para a extração de petróleo
Produção em fábrica da Serra de revestimento de tubos usados para a extração de petróleo Crédito: Shawcor/Divulgação
O ato de abastecer o carro ou a moto é algo que temos como uma ação simples e que encaramos como rotineira. Mas antes de o combustível chegar até a bomba do posto, é preciso passar por muitas etapas, entre elas a da extração do petróleo, que exige um elevado grau de conhecimento técnico, a aplicação de tecnologias e a utilização de equipamentos específicos para este fim. 
Um desses equipamentos é produzido aqui no Espírito Santo pela empresa Shawcor. Localizada no Polo Piracema, na Serra, a companhia fabrica revestimentos de tubos em aço carbono para serem usados na extração de petróleo a elevadas profundidades. Atualmente, ela atende um contrato de um grande player da indústria de óleo e gás e é a responsável pela produção de quase 100 quilômetros de revestimentos que serão utilizados no pré-sal do campo de Mero, na Bacia de Santos. 
A fabricação do produto, que tem a função de ser um isolante térmico, está acontecendo em duas etapas. A primeira delas foi recém-finalizada, com a entrega de 42 quilômetros do revestimento em 5LPP, o que representou 3.438 tubos, com comprimento médio de 12 metros cada.

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O gerente de planta da Shawcor, Glaydson Campos, contou à coluna que a produção da primeira fase durou de setembro de 2020 a janeiro de 2021 e aconteceu em três turnos de 24 horas, durante seis dias da semana. Segundo ele, foi preciso reforçar o quadro de profissionais e contratar 100 trabalhadores para atender a demanda. Até então a empresa tinha 50 empregados. 
Agora, a companhia se prepara para a segunda fase do projeto, que deve durar até o final de abril e prevê a produção de 54 quilômetros de revestimento em 3LPP, também para o campo de Mero. Os materiais vão ser instalados no mar, a uma lâmina d´água (profundidade) de 2 mil metros.
Revestimentos para tubos feitos na Shawcor, na Serra, serão usados na extração de petróleo no campo de Mero, na Bacia de Santos
Revestimentos para tubos feitos na Shawcor, na Serra, serão usados na extração de petróleo no campo de Mero, na Bacia de Santos Crédito: Shawcor/Divulgação
Campos explica que o contrato foi fechado em 2019, mas a produção dos itens só foi iniciada no segundo semestre do ano passado porque antes é preciso passar pelo processo chamado de qualificação, em que são realizados vários testes e simulações sobre o comportamento do produto.
"O projeto teve uma qualificação com duração de três meses com testes no Canadá, na Noruega e na Argentina. São feitas simulações no mar em diferentes países para checar e avaliar condições de pressão, temperatura, profundidade, absorção de água nos revestimentos,  enfim, como o equipamento vai se comportar em situações e locais diversos. Após todos os testes realizados e aprovados, aí estamos aptos a produzir."
Com a produção realizada no Estado, além de oferecer oportunidades no mercado de trabalho e movimentar a cadeia de fornecedores, a Shawcor também intensificou a atividade portuária local, afinal, todos os materiais e equipamentos importados foram desembaraçados através do Terminal Vila Velha (TVV).
"Mesmo com a pandemia do coronavírus, foi um ano de muito trabalho. Estamos felizes com esse projeto que estamos desenvolvendo e também otimistas, uma vez que já temos outro contrato na sequência, desta vez, para atender o campo de Sépia, na Bacia de Santos"
Glaydson Campos - Gerente de planta da Shawcor

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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