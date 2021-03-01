Os setores que mais arrecadaram ICMS no ES em 2020

Setor atacadista foi o que mais arrecadou ICMS em 2020 Crédito: Jens P. Raak/Pixabay

A pedido da coluna, a Sefaz fez um levantamento das receitas por setor, que pode ser conferido no gráfico abaixo. O destaque ficou por conta do comércio atacadista, que arrecadou R$ 2,22 bilhões, resultado 15% superior ao contabilizado em 2019. A indústria do petróleo veio na sequência em volume de recursos, mas ela apresentou estabilidade na comparação com o ano anterior.

A terceira maior receita de ICMS é referente à substituição tributária. A Secretaria da Fazenda explica que ela ocorre quando a legislação elege um determinado contribuinte (fabricante de cerveja, refrigerante, biscoitos) que recolha o ICMS incidente em toda a cadeia (distribuidor, atacadista, varejista, pequenos comércios, até o consumidor final) no intuito de facilitar a fiscalização, pois é menos complicado fiscalizar poucos produtores e distribuidores do que fiscalizar todos os estabelecimentos pulverizados que comercializarem esses tipos de produtos.

Se os recursos vindos da indústria do petróleo não sofreram oscilação de um ano para o outro, o mesmo não aconteceu com o comércio de combustíveis. Em 2020, na comparação com 2019, houve uma redução da ordem de 20%. Dessa forma, entraram nos cofres públicos R$ 65,6 milhões fruto da comercialização de gasolina, álcool e diesel. A queda é reflexo das medidas de isolamento e quarentena adotadas em virtude da pandemia do novo coronavírus

A energia elétrica foi outro segmento afetado. O governo do Estado arrecadou em 2020 R$ 106 milhões a menos do que em 2019, ou seja, uma retração de quase 10%. O desempenho do setor também é um dos reflexos provocados pela Covid-19.