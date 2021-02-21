Na Lata: "Mercado brasileiro é fantástico, mas não dá para improvisar"

Durval Vieira de Freitas Crédito: Carlos Alberto Silva

Engenheiro industrial mecânico e natural de Laje do Muriaé, no Rio de Janeiro, Durval Vieira de Freitas está no Espírito Santo há mais de três décadas e foi aqui que criou a DVF, consultoria empresarial com 28 anos de atuação no mercado. Presente em 18 Estados do Brasil e ainda com negócios no Paraguai e na Bolívia, a empresa - que também trabalha com educação empresarial - espera crescer 20% em 2021.

Mesmo em meio à instabilidade ainda vivida no país, em virtude da pandemia do novo coronavírus, Freitas avalia que existem boas perspectivas para o Espírito Santo e para o Brasil ao longo deste ano.

Para ele, fatores como estabilidade da moeda, juros baixos, investidor externo interessado em aplicar recursos no país, crescimento da agroindústria e da construção civil, além do potencial de projetos na área de infraestrutura e a realização de mais negócios no segmento do e-commerce criam um ambiente favorável para o desenvolvimento das empresas e a retomada do crescimento.

"O mercado brasileiro é fantástico, mas não dá para improvisar. Qualquer empresa que quer ter sucesso tem que se planejar, se organizar e tem que controlar suas despesas. Não tem outro caminho. Existe mercado para todo mundo, mas é preciso foco e planejamento" Durval Vieira de Freitas - Fundador e CEO da DVF Consultoria Empresarial

Durval Freitas brinca que existem empresas que "querem fazer do pinico a bomba atômica", ou seja, que perdem o foco do negócio e acabam não conseguindo aproveitar as reais oportunidades do mercado. O consultor pondera que a depender da situação o empreendedor deve ter paciência até que sua empresa possa colher os frutos desejados ou então deve ter a capacidade de avaliar que é hora de se adaptar e até mesmo mudar de área se assim for necessário.

Ele lembra que quando criou a DVF Consultoria levaram anos para a empresa ser sustentável e rentável. "As pessoas têm que entender que o resultado não aparece de um dia para o outro. Você precisa ter paciência, fazer planos e construir a empresa. A DVF levou 5 anos para ficar de pé. Por isso, trabalhar com cautela e ter um bom fluxo de caixa é tão importante. Para ter bom futuro tem que construir o presente."

Passados quase 30 anos, a DVF Consultoria já fechou mais de 120 contratos que alcançaram mais de 4 mil organizações Brasil afora e a DVF Educação Empresarial ofereceu, em parceria com a Fundação Dom Cabral, programas de formação e desenvolvimento para cerca de 170 empresas. No portfólio de clientes estão companhias e instituições como Samarco, Fundação Renova, Veracel, Amarillo Gold, Imetame, Porto Central, Findes e Sebrae.

Além delas, a consultoria capixaba está em fase de negociações para novos contratos junto a companhias de segmentos como petróleo e gás, papel e celulose, siderurgia, construção civil e montagem, metalmecânica e energia. O empresário, otimista com os potenciais novos clientes, diz esperar repetir os resultados conquistados em 2020, quando viu a receita crescer 20%.

Outra filosofia empregada por Freitas no seu dia a dia profissional é tratar seus clientes como se fossem amigos. "Eu costumo dizer que nós não temos clientes, temos parceiros, amigos, e temos grande prazer em ajudar pessoas e empresas a se desenvolverem e crescerem. E um ponto que sempre gosto de frisar é que as empresas devem ter um planejamento dinâmico e buscar a redução de custos para serem cada vez mais competitivas. Afinal, o mercado hoje não é o Espírito Santo. Nosso mercado é o mundo. Quem pensar pequeno não tem futuro."

Confira abaixo o bate-papo do Na Lata com o consultor Durval Vieira de Freitas.

Apresentação da DVF Consultoria Empresarial e DVF Educação Empresarial Crédito: Cacá Lima/DVF Divulgação

PERFIL

Nome: Durval Vieira de Freitas

Durval Vieira de Freitas Empresa: DVF Consultoria Empresarial e DVF Educação Empresarial



DVF Consultoria Empresarial e DVF Educação Empresarial Cargo na empresa: Fundador e CEO da DVF Consultoria Empresarial



Fundador e CEO da DVF Consultoria Empresarial Empresa está no mercado: Há 28 anos



Há 28 anos Negócio: Consultoria Empresarial



Consultoria Empresarial Atuação: Em 18 Estados do Brasil, além de participação em projetos na Bolívia e no Paraguai



Em 18 Estados do Brasil, além de participação em projetos na Bolívia e no Paraguai Funcionários: 14



JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR