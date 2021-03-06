Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tome Nota

Grifes internacionais vão abrir lojas no ES e investir R$ 2,6 milhões

Duas marcas americanas vão inaugurar unidades no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha. Juntas elas vão criar 20 empregos

Publicado em 06 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

06 mar 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Shopping Praia da Costa: novas lojas serão abertas no final de março
Shopping Praia da Costa: novas lojas serão abertas no final de março Crédito: Shopping Praia da Costa/Divulgação
Duas grifes internacionais vão abrir lojas e estampar suas marcas nas vitrines no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, a partir do dia 25 de março. As empresas Calvin Klein e Tommy Hilfiger vão investir R$ 2,6 milhões com os novos negócios, sendo R$ 1,3 milhão em cada loja. 
Para a operação das unidades, está prevista a abertura de 20 empregos diretos para vendedor. Os interessados podem deixar os currículos na administração do shopping ou nas próprias lojas. 
A chegada das marcas acontece cerca de seis meses depois que o Shopping Praia da Costa foi vendido para a Vinci Real Estate Gestora de Recursos, um dos maiores fundos imobiliários do país, que comprou o mall do Grupo Sá Cavalcante por cerca de R$ 194 milhões. 

Veja Também

Grupo carioca de logística vai investir R$ 6,5 milhões no ES

Empresa de Singapura vai construir fábrica de café solúvel no ES

PLATAFORMA DIGITAL IMOBILIÁRIA CHEGA AO ES

A plataforma digital imobiliária QuintoAndar, com mais de R$ 50 bilhões em ativos sob gestão, começou na sexta-feira (05) a operar em Vitória. A chegada ao Espírito Santo dá continuidade ao plano de expansão da companhia neste ano, que inclui Recife (PE) e Salvador (BA), além de cidades do interior de São Paulo. O QuintoAndar está presente em mais de 30 municípios, entre eles as capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia e Porto Alegre.

Veja Também

Estratégias adotadas pelo ES em "briga" por ferrovia se revelam acertadas

POTENCIAL DA BOLSA 

O potencial de crescimento do número de investidores na Bolsa de Valores brasileira, a B3, é gigantesco. Hoje, segundo Romero Oliveira, sócio da Valor, apenas cerca de 3 milhões de pessoas têm algum investimento em renda variável, ou seja, menos de 2% da população. Ele compara com os Estados Unidos, onde 50% da população aplica dinheiro na bolsa americana. "Muitos deles com o foco na aposentadoria", disse o especialista durante um workshop sobre renda variável na Fucape. 
Romero Oliveira durante workshop sobre renda variável Crédito: Luciana Coelho

DESILUSÃO COM PAULO GUEDES

As últimas decisões do governo federal, especialmente em relação à Petrobras, têm feito com que investidores fiquem cada vez mais desiludidos com a aplicação de uma agenda liberal como foi prometida pelo presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes durante a campanha eleitoral em 2018. Segundo o sócio e head da mesa de renda variável da Valor, Romero Oliveira, o mercado não tem "comprado mais o discurso". 
Questionado se a saída do ministro da Economia poderia desestabilizar o mercado e trazer reflexos para os papéis das companhias na bolsa brasileira, ele disse acreditar que em parte sim, mas sem um efeito devastador, já que Guedes perdeu a confiança de grande parte da iniciativa privada e dos investidores.
"Se ele sair, o cenário pode piorar no primeiro momento, mas o mercado já não vê o Paulo Guedes tocando e colocando em prática as medidas esperadas"
Romero Oliveira - Sócio e head da mesa de renda variável da Valor Investimentos
O sócio da Valor Investimentos Paulo Henrique Correa, que também participou do workshop na faculdade em Vitória, complementa que, mais do que a saída do Guedes, o que vai determinar potenciais efeitos negativos no mercado é a sinalização do governo federal de como será a sua agenda econômica. "Uma mudança radical de agenda é muito ruim. O investidor, principalmente o estrangeiro, quer previsibilidade."  

Veja Também

Valor e Vértice se unem e meta é chegar a R$ 55 bi sob custódia até 2025

Número de investidores do ES na Bolsa de Valores dobra em 1 ano

Guedes admite "efeito ruim" da ação de Bolsonaro na Petrobras

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

Tópicos Relacionados

beatriz seixas Economia Vila Velha Jair Bolsonaro Paulo Guedes Bolsa de Valores
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CertidÃ£o de Nascimento
STJ autoriza retirada de sobrenome do pai por abandono afetivo
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Pão francês caseiro
Quer aprender a fazer pão de sal caseiro? Receita traz instruções passo a passo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados