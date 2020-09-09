Shopping Praia da Costa foi vendido para um dos maiores fundos imobiliários do país Crédito: Vitor Jubini

Your browser does not support the audio element. Shopping Praia da Costa é vendido por R$ 194 milhões a fundo de investimentos

O Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, foi vendido para um dos maiores fundos imobiliários do país. A aquisição foi anunciada na terça-feira (8) em fato relevante [mensagem enviada aos investidores] pela Vinci Real Estate Gestora de Recursos. O grupo vai pagar um pouco mais de R$ 194 milhões pelo empreendimento que até então pertencia a Sá Cavalcante, que continuará no negócio como administradora do centro de compras.

Em comunicado ao mercado, a empresa disse que a aquisição vai incrementar a carteira da Vinci Shopping Centers FFI. O fundo terá 98,5% da fração imobiliária, totalizando 39.426 metros quadrados. O pagamento será feito em quatro parcelas anuais, sendo a primeira, de R$ 114 milhões, à vista.

O restante será quitado até 2024, podendo ser adicionada uma parcela em 2025. As prestações serão corrigidas em 100% pelo CDI. Segundo informação da Vinci, a expectativa é concluir a aquisição em até 45 dias.

O processo de venda do Shopping Praia da Costa já tinha sido iniciado antes da pandemia do novo coronavírus. A crise fez com que os termos da negociação fossem revisados, convertendo 30% do preço original em pagamento futuro condicionado à performance operacional.

O fundo explicou que o preço de aquisição foi inferior a R$ 5 mil o metro quadrado, um acordo abaixo do valor de mercado do ativo. Será a segunda aquisição de um shopping regional pelo fundo.

O shopping Praia da Costa foi inaugurado em 2002 e tem 40.580 m², sendo um dos principais do Espírito Santo. Segundo a Vinci, em 2019, o negócio apresentou um fluxo médio de 713 mil pessoas por mês.

Na visão da Vinci, o shopping foi impactado com a falta de investimentos no equipamento e na área comercial ao longo dos últimos anos, em especial, após a inauguração de um centro de compras concorrente na mesma cidade, em 2014, que fica a apenas a 4 km.

Além de investimentos na área comercial, que devem gerar incremento de vendas, a gestão acredita que é possível extrair um melhor resultado operacional, considerando o nível atual de vendas do empreendimento em relação ao seu resultado. As vendas hoje estão 18% abaixo do portfólio do fundo.

Caso a aquisição seja concluída, o Shopping Praia da Costa passará a ser o segundo com maior contribuição para a receita imobiliária do fundo, com cerca de 18% da arrecadação esperada do portfólio.