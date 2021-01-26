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Mercado financeiro

Valor e Vértice se unem e meta é chegar a R$ 55 bi sob custódia até 2025

Fusão entre os dois escritórios filiados à XP consolida a empresa como a maior assessoria de investimentos do Espírito Santo

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

26 jan 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas Beatriz Seixas
Equipe da Valor Investimentos no escritório de Vitória Crédito: Valor Investimentos/Divulgação
As assessorias de investimentos Valor e Vértice, ambas capixabas e filiadas à XP, estão se unindo e passam a formar uma empresa com quase 31 mil clientes e R$ 5,8 bilhões sob custódia.
A fusão foi sacramentada no dia 22 e, a partir desta semana, começará a ser comunicada ao mercado e aos clientes das corretoras. Com a união, a Valor Investimentos - nome que prevaleceu no negócio - se consolida como a maior companhia do setor no Espírito Santo e reforça a sua meta para os próximos anos: passar a gerir R$ 55 bilhões até 2025.
A projeção de ampliar em quase 10 vezes o atual portfólio é reconhecida pela própria equipe como ambiciosa e ousada, mas, de acordo com o sócio e responsável pela vertical de crescimento da Valor, Luiz Alberto Caser, o número é factível e será alcançado com movimento de M&A (fusão e aquisição, na tradução para o português) que a empresa vem construindo, entre eles com a união da Vértice.

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De acordo com ele, já estão sendo estudadas possibilidades de aquisições junto a outras corretoras Brasil afora, como nas regiões Nordeste e Sul do país. Atualmente, além do escritório em Vitória, a Valor tem unidades em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF).
Com a expansão física e a ampliação da carteira de clientes, a previsão é que a empresa aumente seu quadro de profissionais dos atuais 170 para 500 nos próximos quatro anos.
Data: 16/12/2019 - Luiz Alberto Caser, da Valor Investimentos
Luiz Alberto Caser, da Valor Investimentos Crédito: Valor Investimentos/Divulgação
"Além de crescer onde já temos unidades, queremos expandir para outras regiões do Brasil. Vamos reforçar algumas alavancas de crescimento. O nosso atendimento a empresas e mercado de capitais está crescendo. Vamos fazer também um trabalho para atender clientes com grandes fortunas. Além diso, estamos investindo e bem entusiasmados com as operações online. Há uma série de ações em andamento"
Luiz Alberto Caser  - Sócio e responsável pela vertical de crescimento da Valor
Para Caser, a fusão com a Vértice é um dos caminhos para o ganho de escala e qualidade do negócio. Ele cita que a assessoria de investimentos já foi reconhecida a nível nacional como uma empresa que oferece atendimento de excelência pela metodologia chamada Net Promoter Score, ou NPS.
“A Vértice é formada por um time jovem. Acredito que ela tem muito a agregar”, ponderou ao citar que o dinamismo da até então concorrente será somado à experiência e à solidez da Valor, no mercado há quase 20 anos.
A partir dos próximos dias, a Vértice já transfere suas operações para a Valor, com uma carteira de 1.200 clientes e R$ 300 milhões sob custódia.

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Beatriz Seixas

Beatriz Seixas Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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