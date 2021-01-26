Valor e Vértice se unem e meta é chegar a R$ 55 bi sob custódia até 2025

Equipe da Valor Investimentos no escritório de Vitória Crédito: Valor Investimentos/Divulgação

As assessorias de investimentos Valor e Vértice, ambas capixabas e filiadas à XP, estão se unindo e passam a formar uma empresa com quase 31 mil clientes e R$ 5,8 bilhões sob custódia.

A fusão foi sacramentada no dia 22 e, a partir desta semana, começará a ser comunicada ao mercado e aos clientes das corretoras. Com a união, a Valor Investimentos - nome que prevaleceu no negócio - se consolida como a maior companhia do setor no Espírito Santo e reforça a sua meta para os próximos anos: passar a gerir R$ 55 bilhões até 2025.

A projeção de ampliar em quase 10 vezes o atual portfólio é reconhecida pela própria equipe como ambiciosa e ousada, mas, de acordo com o sócio e responsável pela vertical de crescimento da Valor, Luiz Alberto Caser, o número é factível e será alcançado com movimento de M&A (fusão e aquisição, na tradução para o português) que a empresa vem construindo, entre eles com a união da Vértice.

De acordo com ele, já estão sendo estudadas possibilidades de aquisições junto a outras corretoras Brasil afora, como nas regiões Nordeste e Sul do país. Atualmente, além do escritório em Vitória, a Valor tem unidades em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF).

Com a expansão física e a ampliação da carteira de clientes, a previsão é que a empresa aumente seu quadro de profissionais dos atuais 170 para 500 nos próximos quatro anos.

Luiz Alberto Caser, da Valor Investimentos Crédito: Valor Investimentos/Divulgação

"Além de crescer onde já temos unidades, queremos expandir para outras regiões do Brasil. Vamos reforçar algumas alavancas de crescimento. O nosso atendimento a empresas e mercado de capitais está crescendo. Vamos fazer também um trabalho para atender clientes com grandes fortunas. Além diso, estamos investindo e bem entusiasmados com as operações online. Há uma série de ações em andamento" Luiz Alberto Caser - Sócio e responsável pela vertical de crescimento da Valor

Para Caser, a fusão com a Vértice é um dos caminhos para o ganho de escala e qualidade do negócio. Ele cita que a assessoria de investimentos já foi reconhecida a nível nacional como uma empresa que oferece atendimento de excelência pela metodologia chamada Net Promoter Score, ou NPS.

“A Vértice é formada por um time jovem. Acredito que ela tem muito a agregar”, ponderou ao citar que o dinamismo da até então concorrente será somado à experiência e à solidez da Valor, no mercado há quase 20 anos.