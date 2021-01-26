Valor e Vértice se unem e meta é chegar a R$ 55 bi sob custódia até 2025

As assessorias de investimentos Valor e Vértice, ambas capixabas e filiadas à XP, estão se unindo e passam a formar uma empresa com quase 31 mil clientes e R$ 5,8 bilhões sob custódia.
A fusão foi sacramentada no dia 22 e, a partir desta semana, começará a ser comunicada ao mercado e aos clientes das corretoras. Com a união, a Valor Investimentos - nome que prevaleceu no negócio - se consolida como a maior companhia do setor no Espírito Santo e reforça a sua meta para os próximos anos: passar a gerir R$ 55 bilhões até 2025.
A projeção de ampliar em quase 10 vezes o atual portfólio é reconhecida pela própria equipe como ambiciosa e ousada, mas, de acordo com o sócio e responsável pela vertical de crescimento da Valor, Luiz Alberto Caser, o número é factível e será alcançado com movimento de M&A (fusão e aquisição, na tradução para o português) que a empresa vem construindo, entre eles com a união da Vértice.
De acordo com ele, já estão sendo estudadas possibilidades de aquisições junto a outras corretoras Brasil afora, como nas regiões Nordeste e Sul do país. Atualmente, além do escritório em Vitória, a Valor tem unidades em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Brasília (DF).
Com a expansão física e a ampliação da carteira de clientes, a previsão é que a empresa aumente seu quadro de profissionais dos atuais 170 para 500 nos próximos quatro anos.
"Além de crescer onde já temos unidades, queremos expandir para outras regiões do Brasil. Vamos reforçar algumas alavancas de crescimento. O nosso atendimento a empresas e mercado de capitais está crescendo. Vamos fazer também um trabalho para atender clientes com grandes fortunas. Além diso, estamos investindo e bem entusiasmados com as operações online. Há uma série de ações em andamento"
Para Caser, a fusão com a Vértice é um dos caminhos para o ganho de escala e qualidade do negócio. Ele cita que a assessoria de investimentos já foi reconhecida a nível nacional como uma empresa que oferece atendimento de excelência pela metodologia chamada Net Promoter Score, ou NPS.
“A Vértice é formada por um time jovem. Acredito que ela tem muito a agregar”, ponderou ao citar que o dinamismo da até então concorrente será somado à experiência e à solidez da Valor, no mercado há quase 20 anos.
A partir dos próximos dias, a Vértice já transfere suas operações para a Valor, com uma carteira de 1.200 clientes e R$ 300 milhões sob custódia.