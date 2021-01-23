Por equilíbrio fiscal, ES não assina carta que pede medidas contra a Covid

Covid-19: impactos na saúde e na economia Crédito: Mateus Andre/user3802032/Freepik

Secretários de Fazenda de 18 Estados do país assinaram uma carta endereçada ao poder legislativo pedindo que os parlamentares adotem medidas urgentes com objetivo de combater a segunda onda da Covid-19 no Brasil. O Distrito Federal e oito Estados, entre eles o Espírito Santo, não assinaram o documento.

O texto da carta pede a prorrogação do estado de calamidade pública e do orçamento de guerra por mais seis meses, além de uma nova rodada do pagamento do auxílio emergencial. Os secretários da Fazenda que fazem esse apelo ao Congresso Nacional contextualizam a gravidade da pandemia no Brasil e no mundo, citando números como o de mortos, bem como os reflexos da doença do ponto de vista sanitário, social e econômico.

Os representantes dos entes federativos chamam a atenção para o fato de a crise sanitária persistir e ponderam que não há clareza sobre o calendário de imunização da população brasileira

"Lamentavelmente, ao contrário do que esperávamos, a pandemia ainda não chegou ao fim. Ainda não está definido o calendário nacional de vacinação do país e os dados de evolução de mortes e da taxa de contágio estão em níveis alarmantes e, com a volta da lotação de leitos hospitalares e dos recordes de casos, esse início de ano está sendo similar às piores semanas de julho, agosto e setembro, segundo os especialistas têm ressaltado e conforme é possível acompanhar pelas diversas mídias”, diz trecho da carta.

Assim como o Espírito Santo, não assinaram o documento os governos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e Distrito Federal.

O secretário da Fazenda capixaba, Rogelio Pegoretti, explica que a decisão de não participar do movimento junto aos outros 18 Estados é de cunho fiscal. Para o chefe da pasta, ao prorrogar o estado de calamidade pública por mais seis meses e, consequentemente, dar continuidade à Emenda Constitucional 106, os entes subnacionais e a União tendem a enfrentar problemas fiscais ainda mais graves do que a maior parte deles já enfrenta atualmente.

Rogelio Pegoretti é secretário da Fazenda do Espírito Santo Crédito: Ellen Campanharo/Ales

"O problema não é a prorrogação da calamidade em si, mas o pedido para suspender mecanismos de controle fiscal, como o teto de gastos e a regra de ouro. A minha defesa é que, apesar da excepcionalidade e da urgência que esse momento de pandemia exige, abrir mão de ferramentas tão importantes de controle fiscal pode gerar grandes problemas de longo prazo" Rogelio Pegoretti - Secretário da Fazenda do Espírito Santo

Para Pegoretti, mesmo que o momento seja delicado, é preciso que os gestores públicos empreguem esforços para administrar as receitas e despesas. Ele cita o caso do Espírito Santo que vem conseguindo manter o controle das contas em meio ao cenário adverso. “Nós perdemos receitas, mas continuamos firmes na decisão de seguir com o equilíbrio fiscal. Entendemos que mesmo com toda a gravidade da pandemia, não é hora de perder mecanismos de controle do orçamento. Nós fizemos esforços enormes e acreditamos ser importante que todos os entes façam sacrifícios desde já para que o problema fiscal no futuro não seja ainda maior.”

Um dos pedidos feitos pelos secretários da Fazenda ao Congresso foi para a prorrogação do auxílio emergencial. A coluna questionou Pegoretti se mais tempo de pagamento do benefício não seria interessante não só às famílias como também à arrecadação estadual, já que a renda gerada pelo auxílio em todo o país estimulou o consumo em 2020 e, consequentemente, gerou impostos.

O titular da Sefaz voltou a falar em preocupação fiscal, uma vez que a União já está com elevado endividamento. Mas reconheceu que existe o risco de o desemprego e a condição social dos trabalhadores e das famílias se agravar ao longo deste ano.