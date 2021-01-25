Após 3 anos consecutivos no vermelho, Codesa tem lucro de R$ 30 milhões

- RESULTADOS

"Do ponto vista contábil, considerando ainda dados gerenciais, o resultado é expressivo: a Codesa teve o maior superávit de sua história, com um lucro no exercício que deverá se aproximar da marca de 30 milhões de reais. Do ponto de vista financeiro, a Companhia Docas também tem apresentado uma boa performance, com aumento da disponibilidade de recursos financeiros próprios. Desde o início da atual gestão, há 20 meses, o caixa da Codesa cresceu aproximadamente 50% e isso permitirá, já em 2021, que sejam executados serviços essenciais, como a dragagem de manutenção, sem a necessidade de se percorrer a via crucis em Brasília, em busca de recursos da União."



- CHOQUE DE GESTÃO

"Por trás destes números, não há nenhuma alquimia. Fomamos uma boa equipe técnica, composta por profissionais escolhidos mediante processo seletivo e por gente talentosa da própria casa. A esta equipe foi dada uma orientação simples: aumentar receitas, racionalizar despesas, cumprir as leis e reconquistar credibilidade. Parece algo trivial e, de fato, é. Fazendo o que precisa ser feito, esta equipe da qual faço parte está entendendo o valor da resiliência. Fazer o que precisa ser feito e conviver com incompreensões."



- GOVERNANÇA

"A Codesa acaba de receber a notícia de que alcançou a melhor pontuação de sua história no Índice de Governança das Estatais (IG SEST): no início da atual gestão, a nota era 4,92 e, em menos de dois anos, subimos para 9,11. Um crescimento de 85% em integridade."



- DESESTATIZAÇÃO

"Alguns podem usar o argumento que diante dos números recentemente alcançados a desestatização na se justificaria e que deveríamos manter o modelo atual. Isso pode até soar como um elogio às equipes do Ministério da Infraestrutura e da Codesa, mas não sucumbimos a esta tentação. Não temos nenhum ímpeto de pessoalidade. O fato é que o resultado anima, mas não deve ser sobrevalorizado. Ainda é muito tímido quando comparado com o potencial. O estudo de mercado realizado pelas consultorias contratadas pelo BNDES indica que os portos de Vitória e Capuaba poderão dobrar a sua movimentação. Para isso, é necessário dotar a administradora do porto de uma liberdade empresarial que não é compatível com o modelo estatal vivenciado pelo Codesa hoje."



- OSCILAÇÃO

"As Companhias Docas, em geral, têm um histórico marcados por sobressaltos em seus resultados. Um ano no positivo, outro no negativo. E essa variação ocorre subitamente, à mercê, inclusive, de movimentos políticos. A isso se soma a sua incapacidade de investimentos com recursos próprios, a recorrência de passivos trabalhistas milionários, a letargia para celebrar negócios e para atrair cargas, o excessivo custo regulatório e a redundância dos controles, a falta de paridade de armas para competir com portos privados em ambiente concorrencial, a dificuldade de contratar e de desligar colaboradores etc."

