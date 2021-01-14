Movimentação de cargas no Porto de Vitória deve dobrar com desestatização

Porto de Vitória será concedido junto com o de Barra do Riacho, em Aracruz, dentro do processo de desestatização da Codesa Crédito: Vitor Jubini

Em 2019, o Porto de Vitória movimentou um total de 6,9 milhões de toneladas, entre importações e exportações de mercadorias (ainda não há dados de 2020). A projeção da Antaq é de que esse fluxo cresça até alcançar 13,8 milhões de toneladas de cargas em 2056, último ano de contrato. Isso corresponde a um aumento de 98% no período de concessão.

13,8 MILHÕES DE TONELADAS É A PREVISÃO DE MOVIMENTAÇÃO NO PORTO DE VITÓRIA EM 2056

A consulta pública para a concessão dos portos de Vitória e Barra do Riacho ( Aracruz ), no Espírito Santo , foi aberta pelo governo federal no dia 28 de dezembro. Além de vender a Codesa, a União pretende também conceder a operação dos portos.

O modelo de concessão, desenvolvido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), prevê investimentos obrigatórios superiores a R$ 1,6 bilhão ao longo dos 35 anos de vigência.

Atualmente, o Porto de Vitória possui 14 berços de atracação e opera mais de 30 tipos de cargas, como fertilizantes, ferro gusa, combustíveis, malte e trigo, automóveis, rochas ornamentais, entre outros. Há ainda o serviço às embarcações offshore além de pátios para montagem e armazenamento de peças e equipamentos.

De acordo com os dados do relatório de administração da Codesa, em 2019, último dado disponível, a receita bruta do Porto de Vitória foi de R$ 154,63 milhões. Já a receita líquida ficou em R$ 137,63 milhões. Naquele ano, foram movimentadas mais de 6,9 milhões de toneladas em cargas.

Com o aumento da atividade no porto, as receitas também devem aumentar consideravelmente. Porém, ainda não há estimativas a esse respeito. Os estudos divulgados pela Antaq para a concessão não apresentam projeções de quanto a arrecadação crescerá durante a vigência do contrato.

TRAJETÓRIA DE CRESCIMENTO

Segundo o Estudo de Mercado, considerando o cenário tendencial, a taxa média projetada de crescimento de movimentação de cargas é de 2% ao ano (a.a.). No curto prazo, o porto apresentará ainda uma taxa de crescimento mais acelerada, chegando a 6% a.a., devido à introdução de novos produtos, como a escória.

"Contudo, após 2025, a média da taxa de crescimento reduzirá para 1% a.a. Ao final do período (2060), a demanda projetada é de 18,9milhões de toneladas no cenário otimista e de 14,9 milhões de toneladas no cenário pessimista", aponta o estudo.