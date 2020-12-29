Codesa vai perder R$ 1 milhão de "aluguel" por mês com saída da Technip

TechnipFMC vai deixar de produzir, no Porto de Vitória, dutos para o setor de petróleo e gás Crédito: Luciney Araújo

O f im das operações da multinacional TechnipFMC no Porto de Vitória vai representar uma queda significativa na receita da Companhia Docas do Espírito Santo. Somente em relação ao arrendamento da área, uma espécie de aluguel pelo uso do espaço, a Codesa deixará de receber cerca de R$ 1 milhão por mês.

O documento, chamado Plano de Negócios Referencial, traz uma tabela com 11 empresas com arrendamentos vigentes. Na relação, o pagamento do valor mais alto cabe à TechnipFMC, R$ 1.071.818,03. Os valores mensais das demais arrendatárias variam de R$ 24,1 mil a R$ 888,8 mil e totalizam pouco mais de R$ 3 milhões.

Além do montante, o relatório - que apresenta os principais resultados do estudo de viabilidade econômico-financeira da concessão dos portos organizados de Vitória e Barra do Riacho - comunica que o contrato de arrendamento assinado com a TechnipFMC não será renovado e que, a partir de outubro de 2021, a companhia franco-americana encerra sua operação no Porto de Vitória

Em agosto, após ser procurada pela coluna, a empresa informou que a produção aconteceria até dezembro de 2020. Mas, mesmo com a interrupção da atividade fabril, a multinacional vai manter o contrato com a Codesa até outubro de 2021, conforme consta no documento divulgado no site da Antaq.

Um dos trechos do relatório reforça que a Technip “é um cliente relevante para a Codesa em termos de movimentação de cargas e faturamento”, mas o documento informa, em vários momentos, que o contrato com a empresa não foi renovado e que, portanto, os cálculos para o estudo de viabilidade econômico-financeira da concessão levaram em conta o novo cenário.