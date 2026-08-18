Abertas 200 vagas de emprego em nova loja da Havan no ES

A Havan está com 200 vagas de emprego abertas para quem quer trabalhar na nova loja no Espírito Santo. O empreendimento está previsto para ser inaugurado em outubro, na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha.
Os postos são para profissionais de vários níveis de escolaridade. Por se tratar de uma nova unidade, as contratações serão para a área de operação, como estoquista e zelador. Apenas para a função de gerência, as vagas já estão preenchidas.
Os interessados podem acessar a página de carreiras da empresa para cadastrar o currículo. Ao acessar o site, o candidato pode fazer o filtro por estado ou ir diretamente ao ícone “Entrar para banco de talentos”. A etapa de entrevistas já está acontecendo aos poucos.
O investimento é de aproximadamente R$ 120 milhões, conforme informou o proprietário da empresa, Luciano Hang, em recente visita às obras.
Essa será a segunda loja da rede no Espírito Santo e terá cerca de 28 mil metros quadrados de área total, além de estacionamento para automóveis, motocicletas e bicicletas.
Estoquista
Operador de caixa
Operador comercial
Vendedor
Zelador
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