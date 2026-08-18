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Vila Velha

Abertas 200 vagas de emprego em nova loja da Havan no ES

Interessados devem fazer o cadastro na página de carreira da empresa; veja como participar

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 13:23

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 ago 2026 às 13:23
Obras da nova unidade da Havan, em Vila Velha
Obras da nova unidade da Havan, em Vila Velha Dinvulgação

A Havan está com 200 vagas de emprego abertas para quem quer trabalhar na nova loja no Espírito Santo. O empreendimento está previsto para ser inaugurado em outubro, na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha.


Os postos são para profissionais de vários níveis de escolaridade. Por se tratar de uma nova unidade, as contratações serão para a área de operação, como estoquista e zelador. Apenas para a função de gerência, as vagas já estão preenchidas. 


Os interessados podem acessar a página de carreiras da empresa para cadastrar o currículo.  Ao acessar o site, o candidato pode fazer o filtro por estado ou ir diretamente ao ícone “Entrar para banco de talentos”. A etapa de entrevistas já está acontecendo aos poucos.

O investimento é de aproximadamente R$ 120 milhões, conforme informou o proprietário da empresa, Luciano Hang, em recente visita às obras. 


Essa será a segunda loja da rede no Espírito Santo e terá cerca de 28 mil metros quadrados de área total, além de estacionamento para automóveis, motocicletas e bicicletas. 

Confira algumas vagas

  • Estoquista

  • Operador de caixa

  • Operador comercial

  • Vendedor

  • Zelador

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