Cacau Show, Suzano e mais 12 empresas abrem vagas de emprego no Norte do ES

Quem está a procura de emprego em uma grande empresa já pode separar o currículo. Isso porque 14 indústrias instaladas no Norte e Noroeste do Espírito Santo estão com postos de trabalho abertos para profissionais de vários níveis de escolaridade.





As chances estão abertas em Aracruz, Colatina, Linhares, Pinheiros e São Mateus. Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras dos empreendimentos.





É bom lembrar que as oportunidades podem ser retiradas do sistema conforme forem preenchidas.