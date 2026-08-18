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Oportunidades

Cacau Show, Suzano e mais 12 empresas abrem vagas de emprego no Norte do ES

Há postos para eletricista industrial, auxiliar de podução, operadora de máquinas, operador de empilhadeira, técnico de refrigeração, entre outras chances

Publicado em 18 de Agosto de 2026 às 11:56

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

18 ago 2026 às 11:56
Fábrica da Cacau Show, em Linhares Arquivo/Reprodução

Quem está a procura de emprego em uma grande empresa já pode separar o currículo. Isso porque 14 indústrias instaladas no Norte e Noroeste do Espírito Santo estão com postos de trabalho abertos para profissionais de vários níveis de escolaridade. 


As chances estão abertas em Aracruz, Colatina, Linhares, Pinheiros e São Mateus. Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras dos empreendimentos. 


É bom lembrar que as oportunidades podem ser retiradas do sistema conforme forem preenchidas.

Confira as vagas

BERTOLINI MÓVEIS

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 


  • Vagas: para Colatina
  • Auxiliar de produção
  • Coordenador de gestão de qualidade 
  • Eletricista industrial 
  • Líder de produção 
  • Soldador 
  • Técnico de enfermagem do trabalho
  • Técnico de manutenção industrial


BRINOX

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 


  • Vagas: para Linhares
  • Assistente administrativo logística | e-commerce 
  • Atendente de loja
  • Auxiliar de logística | administrativo
  • Auxiliar de produção 
  • Expedidor
  • Ferramenteiro - matrizeiro 
  • Operadora de máquinas 
  • Supervisor de logística
  • Técnico de enfermagem 

CACAU SHOW

Como se candidatar: os interessados podem fazer na página de carreira da empresa. 


  • Vagas: para Linhares
  • Auxiliar de produção
  • Conferente
  • Consultor de negócios
  • Gerente de loja
  • Líder de loja
  • Médico do trabalho
  • Operador de loja
  • Operador de empilhadeira
  • Técnico de enfermagem do trabalho

CAFÉ CACIQUE

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no LinkedIn da empresa.


  • Vagas: todas para Linhares
  • Ajudante operacional de equipamentos
  • Estagiário em Administração, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil ou Controle de Automação

ESTEL

Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.


Vagas: para Aracruz

  • Analista comercial
  • Analista de administração de gente
  • Assistente de TI
  • Especialista de operações
  • Estágio - financeiro
  • Pedreiro

FRISA 

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 


  • Vagas: para Colatina
  • Ajudante de motorista
  • Analista de recursos humanos
  • Assistente administrativo
  • Assistente de recursos humanos
  • Auxiliar de almoxarifado
  • Auxiliar de caldeira
  • Auxiliar de casa de máquinas
  • Auxiliar de frigorífico
  • Auxiliar de higienização
  • Auxiliar de indústria
  • Auxiliar de inspetor de qualidade
  • Auxiliar de obras
  • Auxiliar operacional
  • Balanceiro
  • Desossador
  • Eletricista industrial
  • Líder de laboratório
  • Lombador
  • Manobrista
  • Mecânico automotivo
  • Mecânico industrial
  • Menor aprendiz
  • Motorista
  • Operador de caixa
  • Operador de máquinas
  • Pintor automotivo
  • Refilador
  • Repositor / atendente
  • Técnico de refrigeração
  • Técnico de segurança do trabalho
  • Vigia

GWM

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 


  • Vaga: para Aracruz
  • Gerente EHS - meio ambiente, saúde e segurança ocupacional

IMETAME

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.


  • Vagas: todas para Aracruz
  • Imetame Logística Porto
  • Assistente de produção
  • Caldeireiro
  • Carpinteiro
  • Chefe de máquinas
  • Comandante
  • Coordenador (segurança patrimonial)
  • Desenhista
  • Eletricista automotivo
  • Encarregado (segurança patrimonial)
  • Mecânico
  • Mecânico diesel
  • Operador de equipamento (betoneira)
  • Operador de equipamento (bomba lança)
  • Operador de equipamento (central de concreto)
  • Pedreiro
  • Soldador
  • Supervisor (segurança patrimonial)


  • Imetame Metalmecânica
  • Analista administrativo
  • Assistente administrativo
  • Assistente de produção
  • Assistente técnico (planejamento de paradas)
  • Assistente técnico
  • Caldeireiro
  • Eletricista (paradas)
  • Encanador
  • Fisioterapeuta
  • Mecânica
  • Mecânico diesel
  • Motorista
  • Motorista carreteiro
  • Motorista (operador de equipamentos)
  • Sinaleiro rigger
  • Soldador
  • Técnico (meio ambiente)
  • Técnico (planejamento / onshore)
  • Técnico (qualidade)
  • Técnico (segurança do trabalho)


  • Imetame Energia
  • Mecânico (sonda perfuração / produção / onshore)
  • Técnico (elétrica / automação) - termelétrica
  • Técnico (mecânica) - termoelétrica


  • Imetame Monte Serrat
  • Assistente de produção
  • Operador (fio diamantado)


ITATIAIA

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 


  • Vagas: para Sooretama
  • Comprador
  • Coordenador de RH

MARCOPOLO

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 


  • Vagas: para São Mateus
  • Estágio Engenharia de Qualidade
  • Estágio Engenharia de Processos Químicos
  • Estágio Logística
  • Técnico de segurança do trabalho

PLACAS DO BRASIL

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 


  • Vagas: para Pinheiros
  • Analista de excelência operacional
  • Assistente de produção ETA /ETE
  • Assistente de produção - resina
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de produção ETA/ETE
  • Operador de produção - resina

SEATRIUM

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 


  • Vagas: para Aracruz
  • Acabamento
  • Andaimista
  • Automação
  • Elétrica
  • Meio-oficial
  • Montador de estruturas metálicas
  • Oficial
  • Operador de usinagem
  • Operador de ponte rolante
  • Pintura
  • Soldador

SUZANO

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 


Vagas: para Aracruz

Operador de máquinas florestais

Vagas operacionais

WEG

Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa. 


Vagas: para Linhares

Ajudante de produção

Ajudante de produção pcd

Zelador

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