Cacau Show, Suzano e mais 12 empresas abrem vagas de emprego no Norte do ES

Quem está a procura de emprego em uma grande empresa já pode separar o currículo. Isso porque 14 indústrias instaladas no Norte e Noroeste do Espírito Santo estão com postos de trabalho abertos para profissionais de vários níveis de escolaridade.
As chances estão abertas em Aracruz, Colatina, Linhares, Pinheiros e São Mateus. Os interessados podem fazer o cadastro na página de carreiras dos empreendimentos.
É bom lembrar que as oportunidades podem ser retiradas do sistema conforme forem preenchidas.
BERTOLINI MÓVEIS
Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vagas: para Colatina
- Auxiliar de produção
- Coordenador de gestão de qualidade
- Eletricista industrial
- Líder de produção
- Soldador
- Técnico de enfermagem do trabalho
- Técnico de manutenção industrial
BRINOX
Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vagas: para Linhares
- Assistente administrativo logística | e-commerce
- Atendente de loja
- Auxiliar de logística | administrativo
- Auxiliar de produção
- Expedidor
- Ferramenteiro - matrizeiro
- Operadora de máquinas
- Supervisor de logística
- Técnico de enfermagem
CACAU SHOW
Como se candidatar: os interessados podem fazer na página de carreira da empresa.
- Vagas: para Linhares
- Auxiliar de produção
- Conferente
- Consultor de negócios
- Gerente de loja
- Líder de loja
- Médico do trabalho
- Operador de loja
- Operador de empilhadeira
- Técnico de enfermagem do trabalho
CAFÉ CACIQUE
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro no LinkedIn da empresa.
- Vagas: todas para Linhares
- Ajudante operacional de equipamentos
- Estagiário em Administração, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil ou Controle de Automação
ESTEL
Como se candidatar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
Vagas: para Aracruz
- Analista comercial
- Analista de administração de gente
- Assistente de TI
- Especialista de operações
- Estágio - financeiro
- Pedreiro
FRISA
Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vagas: para Colatina
- Ajudante de motorista
- Analista de recursos humanos
- Assistente administrativo
- Assistente de recursos humanos
- Auxiliar de almoxarifado
- Auxiliar de caldeira
- Auxiliar de casa de máquinas
- Auxiliar de frigorífico
- Auxiliar de higienização
- Auxiliar de indústria
- Auxiliar de inspetor de qualidade
- Auxiliar de obras
- Auxiliar operacional
- Balanceiro
- Desossador
- Eletricista industrial
- Líder de laboratório
- Lombador
- Manobrista
- Mecânico automotivo
- Mecânico industrial
- Menor aprendiz
- Motorista
- Operador de caixa
- Operador de máquinas
- Pintor automotivo
- Refilador
- Repositor / atendente
- Técnico de refrigeração
- Técnico de segurança do trabalho
- Vigia
GWM
Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vaga: para Aracruz
- Gerente EHS - meio ambiente, saúde e segurança ocupacional
IMETAME
Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vagas: todas para Aracruz
- Imetame Logística Porto
- Assistente de produção
- Caldeireiro
- Carpinteiro
- Chefe de máquinas
- Comandante
- Coordenador (segurança patrimonial)
- Desenhista
- Eletricista automotivo
- Encarregado (segurança patrimonial)
- Mecânico
- Mecânico diesel
- Operador de equipamento (betoneira)
- Operador de equipamento (bomba lança)
- Operador de equipamento (central de concreto)
- Pedreiro
- Soldador
- Supervisor (segurança patrimonial)
- Imetame Metalmecânica
- Analista administrativo
- Assistente administrativo
- Assistente de produção
- Assistente técnico (planejamento de paradas)
- Assistente técnico
- Caldeireiro
- Eletricista (paradas)
- Encanador
- Fisioterapeuta
- Mecânica
- Mecânico diesel
- Motorista
- Motorista carreteiro
- Motorista (operador de equipamentos)
- Sinaleiro rigger
- Soldador
- Técnico (meio ambiente)
- Técnico (planejamento / onshore)
- Técnico (qualidade)
- Técnico (segurança do trabalho)
- Imetame Energia
- Mecânico (sonda perfuração / produção / onshore)
- Técnico (elétrica / automação) - termelétrica
- Técnico (mecânica) - termoelétrica
- Imetame Monte Serrat
- Assistente de produção
- Operador (fio diamantado)
ITATIAIA
Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vagas: para Sooretama
- Comprador
- Coordenador de RH
MARCOPOLO
Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vagas: para São Mateus
- Estágio Engenharia de Qualidade
- Estágio Engenharia de Processos Químicos
- Estágio Logística
- Técnico de segurança do trabalho
PLACAS DO BRASIL
Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vagas: para Pinheiros
- Analista de excelência operacional
- Assistente de produção ETA /ETE
- Assistente de produção - resina
- Operador de empilhadeira
- Operador de produção ETA/ETE
- Operador de produção - resina
SEATRIUM
Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
- Vagas: para Aracruz
- Acabamento
- Andaimista
- Automação
- Elétrica
- Meio-oficial
- Montador de estruturas metálicas
- Oficial
- Operador de usinagem
- Operador de ponte rolante
- Pintura
- Soldador
SUZANO
Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
Vagas: para Aracruz
Operador de máquinas florestais
Vagas operacionais
WEG
Como se cadastrar: os interessados podem fazer o cadastro na página de carreira da empresa.
Vagas: para Linhares
Ajudante de produção
Ajudante de produção pcd
Zelador
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