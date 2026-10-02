O que é rooibos e para que serve? Conheça a bebida que é fonte de antioxidantes

Segundo Natália Ipaves, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, o rooibos contém compostos fenólicos, substâncias estudadas por sua ação antioxidante no organismo. “Os antioxidantes ajudam a combater a ação dos radicais livres, moléculas que, quando estão em excesso, estão relacionadas ao estresse oxidativo e a danos celulares. Isso não significa que uma única bebida seja capaz de prevenir doenças, mas ela pode fazer parte de uma alimentação equilibrada”, explica.