AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Se Cuida
  • O que é rooibos e para que serve? Conheça a bebida que é fonte de antioxidantes
Se cuida

O que é rooibos e para que serve? Conheça a bebida que é fonte de antioxidantes

Originária da África do Sul, infusão pode ser uma alternativa para quem deseja reduzir o consumo de cafeína no dia a dia

Publicado em 02 de Outubro de 2026 às 14:15

Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

02 out 2026 às 14:15
Com sabor naturalmente suave, bebida combina com frutas e especiarias e pode ser consumida quente ou gelada (Imagem: Natali Ximich | Shutterstock)
Com sabor naturalmente suave, bebida combina com frutas e especiarias e pode ser consumida quente ou gelada Crédito: Imagem: Natali Ximich | Shutterstock

Para quem gosta de uma bebida quente, mas busca diminuir o consumo de cafeína, o rooibos pode ser uma opção para variar o cardápio. Produzida a partir das folhas e dos ramos da planta Aspalathus linearis , originária da África do Sul, a infusão chama atenção por ser naturalmente livre de cafeína e pela presença de compostos antioxidantes.

Apesar de ser popularmente chamado de chá , o rooibos não é produzido a partir da Camellia sinensis , planta que dá origem aos chás verde, preto e branco. Por isso, é classificado como uma infusão e possui características diferentes das bebidas tradicionais à base de chá.

Segundo Natália Ipaves, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, o rooibos contém compostos fenólicos, substâncias estudadas por sua ação antioxidante no organismo. “Os antioxidantes ajudam a combater a ação dos radicais livres, moléculas que, quando estão em excesso, estão relacionadas ao estresse oxidativo e a danos celulares. Isso não significa que uma única bebida seja capaz de prevenir doenças, mas ela pode fazer parte de uma alimentação equilibrada”, explica.

Alternativa para reduzir a cafeína

Uma das principais características do rooibos é justamente a ausência natural de cafeína . Diferentemente do café e dos chás verde e preto, a bebida pode ser uma alternativa para pessoas mais sensíveis à substância ou que desejam reduzir seu consumo, especialmente próximo ao horário de dormir.

Isso não significa, porém, que o rooibos tenha efeito sedativo. “A vantagem é que ele não oferece o estímulo provocado pela cafeína. Para algumas pessoas, trocar bebidas cafeinadas no período da noite pode contribuir para hábitos mais adequados de sono”, explica a professora Natália Ipaves.

Por ter um sabor levemente adocicado, o rooibos pode ser consumido sem a necessidade de adoçar (Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock)
Por ter um sabor levemente adocicado, o rooibos pode ser consumido sem a necessidade de adoçar Crédito: Imagem: Roman Samborskyi | Shutterstock

Não é preciso adoçar

De sabor naturalmente suave e levemente adocicado, o rooibos pode ser consumido quente ou gelado e combinado com ingredientes como canela, frutas e especiarias. Evitar a adição excessiva de açúcar é importante para preservar a proposta de uma bebida saudável.

Cuidados antes de incluir a bebida na rotina

Apesar dos possíveis benefícios , Natália Ipaves reforça que nenhuma infusão deve ser encarada como tratamento para doenças. Pessoas que fazem uso contínuo de medicamentos, gestantes, lactantes ou indivíduos com condições específicas de saúde devem buscar orientação profissional antes de incluir plantas e infusões de forma frequente na rotina.

Por Priscila Dezidério

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Empreendedorismo feminino, empreendedoras
Feira para empreendedoras tem 58 vagas abertas em Cariacica
O Rei Leão – O Musical, de Luzivam Dourado
Musical “O Rei Leão” chega a Vitória neste domingo; ingressos a partir de R$40
Silva e Céu farão show no Festival Movimento Cidade, edição Eclipse
Movimento Cidade volta ao Centro Cultural Carmélia em novembro; programação ainda inclui Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados