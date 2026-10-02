Agência histórica dos Correios fecha as portas em Vitória

Os Correios fecharam cinco agências no Espírito Santo na última quarta-feira (30), quatro delas na Grande Vitória. Na lista, destaque para a agência central, no Centro de Vitória, listada no Guia do Patrimônio Histórico Arquitetônico dos Correios como imóvel tombado e de “preservação obrigatória”. Esse e os demais imóveis não têm destinação definida.





Também foram fechadas, além da agência central, as unidades da Glória, em Vila Velha; da Praia do Morro, em Guarapari; a agência BNH, em Cachoeiro de Itapemirim; e a que fica em Cariacica Sede.