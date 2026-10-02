Agência histórica dos Correios fecha as portas em Vitória

Os Correios fecharam cinco agências no Espírito Santo na última quarta-feira (30), quatro delas na Grande Vitória. Na lista, destaque para a agência central, no Centro de Vitória, listada no Guia do Patrimônio Histórico Arquitetônico dos Correios como imóvel tombado e de “preservação obrigatória”. Esse e os demais imóveis não têm destinação definida.
Também foram fechadas, além da agência central, as unidades da Glória, em Vila Velha; da Praia do Morro, em Guarapari; a agência BNH, em Cachoeiro de Itapemirim; e a que fica em Cariacica Sede.
O atendimento será absorvido pelas demais unidades de cada município. No caso da agência central, em Vitória, a recomendação é que o público busque os serviços prestados pelas agências da Praça Getúlio Vargas, do Parque Moscoso e da Vila Rubim.
Atualmente, no Espírito Santo, há 343 pontos de atendimento dos Correios, entre agências próprias, franqueadas, comunitárias e pontos de coleta. As localizações podem ser confirmadas pelo site https://buscaagencia.correios.com.br/app/index.php ou no aplicativo dos Correios.
Sobre o que será feito com a tradicional agência central de Vitória, o Correios disse, por meio de nota, que “o prédio será fechado” e que “a estatal vai avaliar sua destinação”. O imóvel, localizado na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 310, foi construído na década de 1940 pelo Departamento de Correios e Telégrafos (DCT), sempre servindo aos Correios.
Informações do Guia do Patrimônio Histórico Arquitetônico dos Correios identificam a agência central como Edifício Sede de Vitória, com tipologia arquitetônica cubista. O prédio é incluído na lista de imóveis tombados, o único do Espírito Santo, e classificado como unidade estratégica para preservação obrigatória.
Esse documento reúne um inventário de patrimônio histórico dos Correios, incluindo 20 imóveis do Espírito Santo, e com mais destaque para a agência central. O guia foi publicado em fevereiro de 2024.
O fechamento dessas cinco unidades, além da agência de Itaipava, em Itapemirim, encerrada em 31 de agosto, integra o Plano de Reestruturação dos Correios, retomado em agosto deste ano. Neste momento, de acordo com os Correios, não há previsão para fechamento de outras unidades no Espírito Santo.
A estatal explica, ainda, que foram implementados novos formatos de atendimento, mais flexíveis, como pontos de coleta, guarda-volumes e parcerias locais, o que também ajuda a ampliar as opções de acesso aos serviços nessas localidades.
Os empregados das unidades afetadas estão sendo realocados para outros pontos operacionais dos Correios. A estatal ressalta que a revisão da estrutura dos Correios integra um conjunto de ações destinadas a adequar a empresa às atuais demandas do mercado, assegurando a continuidade da prestação dos serviços postais e logísticos à população.
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