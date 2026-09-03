Correios fecham duas agências no ES durante plano de reestruturação; veja quais

O novo Plano de Reestruturação dos Correios, anunciado em 2025 e retomado em agosto deste ano, já está sendo implantado no Espírito Santo. Duas agências estão entre as unidades afetadas pelo plano: a de Itaipava, em Itapemirim, no Sul do Estado, que encerrou as atividades em 31 de agosto, e a da Glória, em Vila Velha, que permanecerá aberta ao público até 30 de setembro.





Segundo os Correios, após o fechamento da unidade de Itaipava, o atendimento na região ficou a cargo dos pontos localizados no Centro e no distrito de Rio Muqui, em Itapemirim, além de Piúma. Já os moradores da Glória podem procurar outras unidades, como as agências do Centro Vila Velha, Shopping Praia da Costa e Ibes.