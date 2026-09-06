Robert Pattinson faz 'melhor atuação da carreira' como caçador de pedófilos em novo filme, diz crítico da BBC

O que o torna tão envolvente é que não se trata de um drama convencional, mas de uma comédia de humor negro, exagerada e alucinante. Em vez de detalhar o passado de Hansen ou a criação de To Catch a Predator, o filme nos joga no meio de um pesadelo febril em que tudo é perfeitamente crível e, ao mesmo tempo, perturbadoramente estranho.