Motorista perde controle de Land Rover e atinge outros dois carros e poste em Cachoeiro

Um motorista que dirigia um veículo da marca Land Rover perdeu o controle da direção por volta das 16h deste domingo (6), ao lado de um hospital particular no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e atingiu dois carros que estavam estacionados, além de um poste. Ninguém se feriu.





De acordo com as informações apuradas pelo repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, o veículo seguia no sentido da Rua Estrela do Norte quando, ao fazer uma curva, o motorista perdeu o controle do veículo e provocou o acidente. Segundo agentes de trânsito que atenderam a ocorrência, após a batida, o motorista do Land Rover deixou o local e, até o início da noite de domingo não havia sido localizado. Por causa da queda do poste, uma equipe da EDP também esteve no local.





Os proprietários dos veículos antingidos, um Fiat Punto e um Toyota Corolla, estavam no pronto-socorro do hospital no momento do acidente acompanhando familiares. A Polícia Militar também foi chamada. Os policiais colheram informações sobre o acidente e orientaram os envolvidos a registrar a ocorrência.