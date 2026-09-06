Mega-Sena 3054: veja os números sorteados neste domingo (6)

A Mega-Sena sorteou na manhã deste domingo (6) as seis dezenas do concurso 3054, cujo prêmio principal era de R$ 47,4 milhões. Os números sorteados foram: 08 - 17 - 24 - 43 - 47 - 58.





Segundo a Caixa, ninguém acertou as dezenas. O prêmio acumulou e está estimado em R$ 63 milhões. Uma aposta do ES bateu na trave e faturou mais de R$ 60 mil.





O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.